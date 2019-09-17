Son Dakika Haberleri: Tuğba Yurt, Soma'da konser verdi
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Tuğba Yurt, Soma'da konser verdi

43 dakika önce

Manisa'nın Soma ilçesinde, 16. Karaelmas Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Tuğba Yurt konser verdi.

Tuğba Yurt, Soma'da konser verdi, System.String[]

Manisa'nın Soma ilçesinde, 16. Karaelmas Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Tuğba Yurt konser verdi.

Soma Belediyesi tarafından 16. Karaelmas Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Cengiz Topel Meydanı'nda düzenlenen konserde pop müzik şarkıcısı Tuğba Yurt, sahne aldı.

Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı konserde Yurt'un şarkılarına hayranları da eşlik etti.

Konser sonunda Soma Belediyesi Koordinasyon İşleri Müdür Vekili Sabır Tuna, Tuğba Yurt'a plaket ve çiçek takdim etti.

Sanat festivali, Manisa, Soma, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:22 Kaynak: AA
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