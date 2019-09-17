Tuğba Yurt, Soma'da konser verdi
43 dakika önce
Manisa'nın Soma ilçesinde, 16. Karaelmas Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Tuğba Yurt konser verdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:22 Kaynak: AA
Manisa'nın Soma ilçesinde, 16. Karaelmas Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Tuğba Yurt konser verdi.
Soma Belediyesi tarafından 16. Karaelmas Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Cengiz Topel Meydanı'nda düzenlenen konserde pop müzik şarkıcısı Tuğba Yurt, sahne aldı.
Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı konserde Yurt'un şarkılarına hayranları da eşlik etti.
Konser sonunda Soma Belediyesi Koordinasyon İşleri Müdür Vekili Sabır Tuna, Tuğba Yurt'a plaket ve çiçek takdim etti.
Kalben, İbrahim Tatlıses'e "Kadını silahla vuran adam" dediği iddialarını yalanladı Manisa, Alman otomotiv devi Volkswagen'i bekliyor Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı: Ne kadar karizmatikler Erdoğan'dan Saadet Partisi'ne teklif iddiası: Bizim beraber çalışmamız lazım