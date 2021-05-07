Tuğba Yurt'tan takdir toplayan hareket

Köpeğini gezdirdiği sıra da her köşe başına elindeki poşetten kedi ve köpek maması bırakarak, büyük bir duyarlılık hareketine imza atan Tuğba Yurt, gazetecilerin soruları üzerine; "Köpeğimi her gezintiye çıkardığımda sokak hayvanları içinde mama bırakıyorum. Hele ki kapamaya girdiğimiz bu günlerde onları unutmamalıyız" diyerek takdir topladı. Şarkısından dolayı yüzlerce mesaj aldığını da ifade eden Yurt, "O kadar çok güzel mesajlar alıyorum ki şarkılar için bu beni çok mutlu ediyor. Şu günlerin geri de kalıp da konser vereceğim günleri iple çekiyorum" dedi.