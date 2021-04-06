Tuğbey Akgün: "Bazı şeyler istediğimiz gibi gitmedi"

Bursaspor'un 18 yaşındaki futbolcusu Tuğbey Akgün, Altay maçıyla ilgili olarak, "Bazı şeyler istediğimiz gibi gitmedi. Çok üzgünüz" açıklaması yaptı.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Altay'a 3-1 mağlup olan Bursaspor'da ilk 11'de şans bulan Tuğbey Akgün, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 18 yaşındaki futbolcu, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı: "Altay maçına çok iyi hazırlanmıştı. Kazanacağımıza emindik. Ama bazı şeyler istediğimiz gibi gitmedi. Çok üzgünüz. İlk 6 hedefimiz için çok önemli bir virajdı. Ama olmadı, kazanamadık."

Tuğbey Akgün, Altay maçında 45 dakika forma giymiş, devre arasında yerini Ramazan Keskin'e bırakmıştı. - BURSA