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Tuğbey Akgün: "En büyük hayalim Manchester United" - Son Dakika

Tuğbey Akgün: "En büyük hayalim Manchester United"

11.07.2021 12:20
Tuğbey Akgün:

Bursasporlu genç futbolcu Tuğbey Akgün, Afyon kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bursasporlu genç futbolcu Tuğbey Akgün, Afyon kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Akgün, Bursaspor ile birlikte Süper Lig'e çıktıktan sonra hayalinin Manchester United'da forma giymek olduğunu belirtti.

Yeni sezon kamp çalışmaları için Afyon'da bulunan Bursaspor'da, genç futbolcu Tuğbey Akgün basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kamp süreci ve sakatlığı ile ilgili konuşan Akgün, "Dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla takım baya iyi durumda. Herkes birbirini tanıyor. Biz hocamızı tanıyoruz ve neler istediğini biliyoruz. Milli takımda yaşadığım bir sakatlık vardı. Kasığımda ufak bir yırtık oluştu. Döner dönmez tedaviye başladık. Koşular yapıyorum. Bolu kampında takılma birlikte çalışmaya başlayacağım" şeklinde konuştu.

"Bizden iyi oyuncularla oynamak bizi daha çok geliştirir"

Transfer tahtasının açılması durumunda takımın nasıl bir şekil alacağıyla ilgili bir soruya cevap veren genç oyuncu, "Geçen sene tecrübesizdik, bu sene biraz daha tecrübelendik. Transfer tahtası açılırsa dışarıdan oyuncular gelecektir ve bu bizim için de oldukça iyi olacaktır. Çünkü rekabet olacak. Bizden iyi oyuncularla oynamak bizi daha çok geliştirir" dedi.

"Sürekli hocamızı rahatsız edeceğim"

Batalla'nın takımda olmasının kendileri için oldukça büyük bir şans olduğunu söyleyen Akgün, "15 yaşında beraber antrenman yapmıştık ve o zaman çok heyecanlanmıştık. Sahada neler yapıyor, nasıl pas atıyor, nasıl çalım atıyor pür dikkat onu izliyorduk. Şu an bile antrenmanlara katıldığında takımdaki herkesi yönetiyor. Ben de onu takip ediyorum gerçekten çok büyük yetenek. Benim için de büyük şans. Aynı mevkide oynadığımız için bana çok katkısı olacaktır. Sürekli hocamızı rahatsız edeceğim soru soracağım. Bursaspor efsanesi ile aynı sahayı paylaşmak gerçekten büyük bir keyif" ifadelerini kullandı.

"Arkadaşım bana sürekli büyük farktan bahsediyor"

Avrupa'da ve Türkiye'deki genç oyuncu anlayışının birbirinden farklı olmasının sebepleriyle ilgili de konuşan Tuğbey, "Benim Milli Takım'da ve Avrupa'da oynayan bir arkadaşım var. Kendisine gidip soruyorum ve bana sürekli inanılmaz bir fark olduğunu söylüyor. Avrupa'da her gün çift antrenman gerçekleştiriliyor. Arkadaşım bana, 'Ben Türkiye'de hiç antrenman yapmıyormuşum' demişti. Aslında mental olarak güçlü olmamız gerekiyor. Bu konuyu aştığımız takdirde her şey çok güzel olacak" dedi.

"En büyük hayalim Manchester United"

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er'le çok iyi diyaloglarının olduğunu söyleyen genç futbolcu, "Mustafa hocamızı altyapıdan beri tanıyoruz. Sürekli bizle ilgileniyor ve bize uyarılarda bulunuyor. Gelişmemiz için iyi olmamız için bize sitem ediyor. Geçen sene tecrübesizlikler oldu ama bu sene olmayacak" şeklinde konuştu. Bursaspor'u bu sezon Süper Lig'e çıkarmak istediklerini söyleyen genç futbolcu, "Takımı, Süper Lig'e çıkartırken bizim de desteklerimizin olmasını istiyoruz. Sonrasında A Milli Takım'a gitmek istiyorum ve ileride Avrupa'da oynamak gibi bir isteğim var. En büyük hayalim de Manchester United" dedi.

"Zaman geçtikçe baskı kalmıyor"

Geçtiğimiz sezon üzerilerinde bir baskı olup olmadığı sorusuna da cevap veren Tuğbey Akgün, "İlk zamanlar sahaya çıktığımda ayaklarım şişiyordu. Geceleri erken yatıyordum ama sabah her yerim ağrıyordu o kadar baskı vardı ki üzerimde hep kendimi avutuyordum. Sen bunu da atlatırsan diye Ama böyle olmuyor. Zaman geçtikçe bu baskının kalmadığı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. - BURSA

Tuğbey Akgün: En büyük hayalim Manchester United
Tuğbey Akgün: En büyük hayalim Manchester United

Manchester United, Bursaspor, Türkiye, Afyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tuğbey Akgün: 'En büyük hayalim Manchester United' - Son Dakika Spor


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