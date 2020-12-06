Tuğçe Baltacı: "İthal saç bakım ürünlerinden eksiğimiz yok, fazlamız var" - Son Dakika

Tuğçe Baltacı: "İthal saç bakım ürünlerinden eksiğimiz yok, fazlamız var"

06.12.2020 10:09
Tuğçe Baltacı:

Son dönemde saç bakım ve kozmetik sektöründe öne çıkan markalardan TGC Hair Care & Cosmetic'in CEO'su Tuğçe Baltacı, ithal saç bakım ve kozmetik ürünlerin yüksek kurun da etkisiyle fahiş fiyatla satıldığına dikkat çekerek, "İthal saç bakım ve kozmetik ürünlerinden hiçbir eksiğimiz yok,...

Son dönemde saç bakım ve kozmetik sektöründe öne çıkan markalardan TGC Hair Care & Cosmetic'in CEO'su Tuğçe Baltacı, ithal saç bakım ve kozmetik ürünlerin yüksek kurun da etkisiyle fahiş fiyatla satıldığına dikkat çekerek, "İthal saç bakım ve kozmetik ürünlerinden hiçbir eksiğimiz yok, hatta fazlamız var" dedi.

Kadınların günlük hayatında saç ve vücut bakımının büyük öncelik teşkil ettiğini, bu sebeple saç bakım ve kozmetik ürünleri için ciddi oranda bütçe ayırdıklarını dile getiren Tuğçe Baltacı, "Özellikle her mevsim değişiminde saç bakımı yapmak, doğru ürünü bulmak daha da zorlaşıyor. Bugün kozmetik ürünleri satan markaların raflarında saç bakımı ve kozmetiği için üretilen ürünlerin genel olarak fayda göstermediği ve yetmediği gibi, çok fahiş fiyatlar da ödenebilmektedir" dedi.

Kızının yaşadığı saç problemi sebebiyle hiç saçı çıkmadığı dönemde piyasadaki yararlı olabileceği tüm ürünleri denediğini anlatan Baltacı, sonuç alamadıktan sonra evde kendi araştırmaları ve denemeleriyle bulduğu yağlarla bir bakım kürü oluşturduğunu, düzenli kullanımla da sonuç aldığını kaydeden Baltacı; "4 yıllık çalışma ve araştırmalar sonucu hayalim olan kendi kozmetik markam TGC Hair Care & Cosmetic firmasını kurdum. Bugün Türkiye'de saç bakım ve kozmetiği alanında en iyi ürünleri sunan firmaların başında geliyor. Ürünlerimiz arasında da saç bakım yağı, Türk Kahveli Kil Maskesi ve vücut nemlendiricileri en çok tercih edilenler arasında gelmektedir. Piyasadaki diğer ürünlere nazaran doğal bir konseptte ürünler sunan firmamız, kalitesine göre uygun fiyatıyla da müşterilerinin memnuniyetini en üst seviyede korumayı başarıyor. Özellikle son zamanlarda ithal edilen ürünler kur dalgalanmaları nedeniyle fahiş fiyat seviyelerine çıkarken, biz yerli firma olarak uygun fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle kullanıcılarına en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - OSMANİYE

Tuğçe Baltacı: İthal saç bakım ürünlerinden eksiğimiz yok, fazlamız var

CEO, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Tuğçe Baltacı: 'İthal saç bakım ürünlerinden eksiğimiz yok, fazlamız var' - Son Dakika


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