Tuğçe Baltacı, kızının saçları için geliştirdiği ürünle marka oldu - Son Dakika

Saç bakım ürünleri arasında öne çıkan TGC Hair Care & Cosmetic firmasının CEO'su Tuğçe Baltacı, kendi geliştirdiği ürün ile ulusal çapta marka olmanın gururunu yaşıyor.

Saç bakım probleminin ülkemizdeki kadınların önem verdiği sorunların başında geldiğini belirten Baltacı, mevsim şartlarının yanısıra bir çok farklı etkenin saç bakımı yapmayı zorlaştırdığını dile getirdi. Piyasada saç bakımı ve kozmetiği için üretilen ürünlerin çoğundan fayda görülemediğini, verilen fahiş bedellerin çöpe gittiğini anlatan Baltacı, başarı hikayesinin kızının saçı için gösterdiği çabalarla ortaya çıktığını vurguladı. Saçı olmayan kızı için piyasadaki pekçok ürünü denediğini ama netice alamadığını dile getiren Baltacı, evde kendi araştırmaları sonucu yaptığı bakım kürü ile nihayet sonuç aldığını söyledi. Baltacı, başardığı karışımları TGC Hair Care & Cosmetic markası ile 4 yıl sonunda piyasaya sürdü.

TGC Hair Care & Cosmetic firması olarak bugün Türkiye'de saç bakım alanında en iyi ürünleri sunan birkaç firmadan bir haline geldiklerini dile getiren Tuğçe Baltacı, "En çok tercih edilen ürünlerimizin başında saç bakım yağı, Türk Kahveli kil maskesi ve vücut nemlendiricileri gelmekte. Piyasadaki diğer ürünlere nazaran doğal bir konseptte ürünler sunuyoruz. Kalitesine göre uygun fiyatıyla da müşterilerinin memnuniyetini en üst seviyede korumayı başardık. Özellikle son zamanlar ithal edilen ürünler, kur dalgalanmaları nedeniyle fahiş fiyat seviyelerine çıkarken TGC Hair Care & Cosmetic firması olarak uygun fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle kullanıcılarımıza doğru ürün ve hizmeti sunuyor. Saç bakımı ve saç kozmetiği üzerine çalışmalarımız ivmesini arttırarak sürecek" diye konuştu. - HATAY