Tuğçe Canbaz Bellona Kayseri'de - Son Dakika

Tuğçe Canbaz Bellona Kayseri'de

Bellona Kayseri Basketbol takımı eski sporcusu Tuğçe Canbaz ile yeniden anlaştı.

Tuğçe Canbaz Bellona Kayseri'de, System.String[]

Bellona Kayseri Basketbol takımı eski sporcusu Tuğçe Canbaz ile yeniden anlaştı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele verecek olan Bellona Kayseri Basketbol takımı, Tuğçe Canbaz ile anlaştı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüze uzun yıllarca sporcu olarak şimdi de yardımcı antrenör olarak hizmet edecek olan Tuğçe Canbaz'a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz. Genç antrenöre kulüp başkanımız Ömer Yağmur, Erciyes Cup'ta oynanacak olan Fenerbahçe karşılaşması öncesinde şilt takdim etti" ifadelerinde bulundu. - KAYSERİ

Tuğçe Canbaz Bellona Kayseri'de

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Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 09:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tuğçe Canbaz Bellona Kayseri'de - Son Dakika Spor

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