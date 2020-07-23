Tuğçe Çelik: Pınar Gültekin cinayeti, seslenişimin cesaret kaynağıdır - Son Dakika

Tuğçe Çelik: Pınar Gültekin cinayeti, seslenişimin cesaret kaynağıdır

BODRUM'da, kendisini 1,5 yıldır taciz ve tehdit eden, Nurettin Şeyhmusoğlu'nun (46) tutuklanması için sosyal medyadan çağrı yapan Tuğçe Çelik (21), dün, şüphelinin tutuklanmasının ardından bugün, avukatı ile basın toplantısı düzenledi.

Tuğçe Çelik: Pınar Gültekin cinayeti, seslenişimin cesaret kaynağıdır, System.String[]

BODRUM'da, kendisini 1,5 yıldır taciz ve tehdit eden, Nurettin Şeyhmusoğlu'nun (46) tutuklanması için sosyal medyadan çağrı yapan Tuğçe Çelik (21), dün, şüphelinin tutuklanmasının ardından bugün, avukatı ile basın toplantısı düzenledi. Şeyhmusoğlu'nun koronavirüse yakalandığının bildirilmesinin ardından konuşan Tuğçe, "Pınar Gültekin cinayeti, benim seslenişimin cesaret kaynağıdır.  Şeyhmusoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıkmış. Bir insanın canı yansın istemem ama gerçekten üzülmüyorum" dedi.

Bodrum'da oturan Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi Tuğçe Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile 1.5 yıldır saplantılı bir şekilde Nurettin Şeyhmusoğlu tarafından taciz edildiğini duyurdu. Şeyhmusoğlu tarafından sosyal medya üzerinde tehdit ve taciz edildiğini ifade eden Tuğçe Çelik, ölüm korkusu ile evden dışarıya çıkmaya korktuğunu ifade etti. Birçok kez şikayetçi olduğu Şeyhmusoğlu'nun sürekli serbest bırakıldığını ve 'temas edilmediği sürece bir şey yapılamayacağı' şeklinde açıklama yapıldığını ifade eden Tuğçe Çelik, "Eğer başıma birşey gelirse değerli olacağım. Başıma bişey gelirse bu Tweetleri yazmış diye sosyal medyada gündem yaparsınız" sözlerine yer verdi.

Tuğçe Çelik'in bu paylaşımı, kullanıcılar tarafından büyük destek gördü. Bu destek mesajlarında yapılan öneriler üzerine Tuğçe bir kez daha Bodrum Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Tuğçe'nin şikayetinin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Şeyhmusoğlu'nun kaldığı adresi tespit etti. Ortakent Mahallesi'nde oturduğu öğrenilen Şeyhmusoğlu'nun polis ekiplerince gözaltına alındı. Şeyhmusoğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Paylaşımlarındaki ve ifadelerindeki tutarsızlıklar nedeniyle Şeyhmusoğlu'nun, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar verildi.'PINAR GÜNTEKİN CİNAYETİ BENİM SESLENİŞİMİN CESARET KAYNAĞIDIR'Yaşanan bu olayın ardından Tuğçe Çelik, bugün avukatı Azat Öztürk ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Şeyhmusoğlu tarafından sürekli tacize uğradığını söyleyen Çelik, "Pınar Gültekin cinayeti, benim seslenişimin cesaret kaynağıdır. Pınar Gültekin ile sosyal medyadan ortak arkadaşlarımız var ve bu olaydan çok etkilenerek paylaşım yaptım. Sonunun böyle olmasını istemezdim. Her ne kadar bu insanı çok görmesem de, bana bir şey yapamıyor olsa da bir yanım her zaman korkuyor. Korkmamak gerekiyor çünkü bunlarla korkarak yaşayamam. Eğer korkarsam o zaman belki bana bir şey olabilir" dedi.'KADINLAR SESSİZ KALMASIN, BEN BUNU YAPARAK BİRİLERİNİN DE SESİ OLDUM'Bu süreçte birçok destek mesajı aldığını belirten Tuğçe Çelik, "Şimdi tutuklandı ama bırakılması da söz konusu olabilir. Bırakılırsa hayatım için güvence istiyorum. Sadece ben değil komşularım ve çevrem de rahatsız. Sitenin içine gelerek bakışları ile komşularımızı taciz etti. Sosyal medyadan bana gönderdiği fotoğrafla yine tacizlerde bulundu. Saplantı haline getirmiş ve kendi hayal dünyasında yaşıyor. O şahısla hiçbir alakam yok, hiçbir duygu falan da olmadı. Saplantılı bir şekilde bir anda karşıma çıkan bir durum. 1,5 yıldır ne yapacağımı bulamıyordum. Çok şükür benim sesim duyuldu. Başka mağdur olanların seslerinin de duyulması için bir platform oluşturulmasını istiyorum. Kadınlar hiçbir şekilde sessiz kalmasın. Bu yaşadığım süreçte birçok erkek de bana destek mesajı attı. Her erkeği bu şekilde değerlendirmek doğru değildir ama ben bunu yaparak birilerinin sesi olduğumu düşünüyorum" diye konuştu.'KORONAVİRÜS AŞISI BULDUM, NOBEL ALACAĞIM, TUĞÇE BENİM OLACAK'Şeyhmusoğlu'nun takıntılı olduğunu ve yaşadığı süreç boyunca çok büyük sıkıntılar yaşadığını vurgulayan Tuğçe, şunları anlattı: "Konu bir anda gündem oldu ve bu kadarını beklemiyordum. Bodrum Emniyet Müdürlüğü'ne de çok teşekkür ediyorum. Şikayetimin ardından 24 saat içinde gözaltına alındı. Sürecin çok hızlı olduğu için çok mutluyum. Kendisinin ruh sağlığı ile ilgili bir sorunu olduğunu bilmiyorum. Tamamen deli diyemem çünkü ticaret yapabiliyor, hayatına devam edebiliyor. Ama akıl sağlığında bir problem var. Çünkü tamamen takıntılı. Kendi hayal dünyasında yaşadıklarına inanıyor. En son kendi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta 46 yaşında bir adamın evlilik teklifi şeklinde bir resim çizmiş. Bunu 46 yaşında hangi insan yapar? Kendisi, 'Koronavirüsün aşısı buldum, Nobel Ödülü alacağım, Tuğçe de benim olacak' diye etrafında konuşuyormuş." ŞEYHMUSOĞLU'NUN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTIAyrıca, Nurettin Şeyhmusoğlu'nun hastanede yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı da bildirildi. Şeyhmusoğlu'nun Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildiği ve burada koronavirüs tedavisinin tamamlanmasının ardından Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderileceği öğrenildi. 'BİR İNSANIN CANININ YANMASINI İSTEMEM AMA ÜZÜLEMİYORUM'Tuğçe, Şeyhmusoğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıkmasına üzülemediğini belirterek, "Ailem ve çevrem bu süreçte çok yıprandı. Annem 'Beddua etmek çok kötü bir şey' derdi bana. Yaşadıklarımızdan sonra annem sürekli Şeyhmusoğlu'na 'İnşallah korona seni bulur' diye beddua ediyordu. Koronavirüs testi pozitif çıkmış. Bir insanın canın yanmasını istemem ama gerçekten üzülemiyorum" dedi.AVUKAT ÖZTÜRK:  MAĞDURİYETLERİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ GEREKİYOR

Tuğçe Çelik'in avukatı Azat Öztürk, kadın mağduriyetlerinin önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, "Bu olayların ardından geniş yankı bulması ile birlikte yargı kayıtsız kalmadı. Zanlının yargılamadaki tutukluluk kararına ilişkin basit bir cinsel taciz meselesi değil, nitelikli hali sebebiyle tutuklanmıştır. Koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle şu an gözlem altında tutulacak, devamında da tutukluluk hali için adli şartlar el verirse cezaevine sevk edilecektir. Bu durumda teşekkür etmemiz gereken Tuğçe'nin kendisidir ve bunu dile getirebilmesidir. Toplumda bu konuda birçok kadın mağdur olmuştur. Bu tür mağduriyetlerin ortaya çıkmaması için devlet koruması altına alınması gerekmektedir. Bunun ana dayanağı da 6284 sayılı kanun ve İstanbul sözleşmesidir" dedi.


Pınar Gültekin, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 08:30 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tuğçe Çelik: Pınar Gültekin cinayeti, seslenişimin cesaret kaynağıdır - Son Dakika
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