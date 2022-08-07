TUĞÇE'DEN KAZADA YARALANAN BABASINA: BİR DAHA ARABA KULLANMA, YENİ ARABA DA ALMA - Son Dakika
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TUĞÇE'DEN KAZADA YARALANAN BABASINA: BİR DAHA ARABA KULLANMA, YENİ ARABA DA ALMA

07.08.2022 11:23

ERZURUM'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

ERZURUM'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Yaşadığı korkuyu üzerinden atamayan Tuğçe (8), kazada ayağından yaralanan babası Faruk Önder'e, " Baba, baba bir daha araba kullanma, yeni araba da alma" diye seslendi.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Aziziye ilçesi Üçköşe mevkinde meydana geldi. Hasan Çiçek'in (71) kullandığı, Rize istikametinden Erzurum'a giden 25 ED 745 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Faruk Önder (43) yönetimindeki 25 DM 937 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Çiçek'in kullandığı araçtaki Muzaffer Çağıl (85), yaşamını yitirdi. Yaralanan Hasan Çiçek sürücü koltuğunda, diğer otomobilin şoförü Faruk Önder ile eşi Songül Önder (42), çocukları Tuğçe Önder ve Atahan Önder (2), araçlarının yanında ambulansın gelmesini bekledi.

Kazada sağ ayağından hafif yaralanan baba Faruk Önder eşi ve çocuklarının yanına geldi. Annesinin yanında yol kenarına oturan ve kazada büyük bir korku yaşayan Tuğçe Önder babasına, "Baba, baba bir daha araba kullanma, yeni araba da alma" diye seslendi. Baba Önder de kızına "Tamam" dedi.

Kaza yerine gelen ambulansla Hasan Çiçek, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne, Önder ailesi de tedbir amaçlı Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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TUĞÇE'DEN KAZADA YARALANAN BABASINA: BİR DAHA ARABA KULLANMA, YENİ ARABA DA ALMA TUĞÇE'DEN KAZADA YARALANAN BABASINA: BİR DAHA ARABA KULLANMA, YENİ ARABA DA ALMA Kendine ve çevreye zarar veren şahsı kelepçeleyerek kontrol altına aldılar Kendine ve çevreye zarar veren şahsı kelepçeleyerek kontrol altına aldılar Tuğçe'den kazada yaralanan babasına: Bir daha araba kullanma, yeni araba da alma Tuğçe'den kazada yaralanan babasına: Bir daha araba kullanma, yeni araba da alma
Kaynak: DHA

Erzurum, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TUĞÇE'DEN KAZADA YARALANAN BABASINA: BİR DAHA ARABA KULLANMA, YENİ ARABA DA ALMA - Son Dakika

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SON DAKİKA: TUĞÇE'DEN KAZADA YARALANAN BABASINA: BİR DAHA ARABA KULLANMA, YENİ ARABA DA ALMA - Son Dakika
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