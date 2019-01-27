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Tuğçe, Gözyaşları İçinde Toprağa Verildi

1 saat önce

Tuğçe, gözyaşları içinde toprağa verildiBURSA - Bursa'da, eşi Yasin Çelik ile taksi beklerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Zeynep Tuğçe Deniz Çelik, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Tuğçe, gözyaşları içinde toprağa verildi

BURSA - Bursa'da, eşi Yasin Çelik ile taksi beklerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Zeynep Tuğçe Deniz Çelik, gözyaşları içinde toprağa verildi.
Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi'nde meydana geldi. İş çıkışı buluşup, sinemaya giden Çelik çifti, evlerine gitmek için kaldırımda taksi beklemeye başladı. O.T. yönetimindeki 16 CFY 14 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, Zeynep Tuğçe Deniz Çelik'e çarptı. Çağrılan ambulansla Uludağ Üniversitesi'ne kaldırılan Zeynep Tuğçe Deniz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Acı haberi alan eşi Yasin Çelik, sinir krizi geçirdi. Beyin kanaması sonucu ölüğü anlaşılan Tuğçe, Mudanya Mehmetler Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Mudanya Aile kabristanlığına defnedildi.
Tuğçe'nin naaşı kabristanlığa kadar omuzlar üzerinde taşındı. Cenaze törenine Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, siyasi parti temsilcileri, Tuğçe ve eşi Yasin Çelik'in mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. Sevenleri Tuğçe'yi gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:16 Kaynak: İHA

Bursa, Zeynep Tuğçe, 3. Sayfa
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