Tuğçe Kandemir'den Muhteşem Performans

İzmir Optimum, bu pazar günü genç kuşağın yeni yıldızı Tuğçe Kandemir'i ağırladı.

Sesi ve yorumuyla dikkatleri üzerine çekerek tüm Türkiye'nin sevgisini kazanan Tuğçe Kandemir, yıl boyunca ziyaretçilerini en sevilen isimlerle buluşturan İzmir Optimum'un konuğu oldu. Yeni kuşağın başarılı ve sevilen sesi muhteşem şarkılarıyla Optimum'da sevenlerine unutulmaz bir gün yaşattı.

Tuğçe Kandemir'e Hayranlarından Büyük İlgi

Sosyal medyada seslendirdiği "Benim Öyküm" şarkısıyla müzik dünyasına hızlı ve başarılı bir giriş yapan Tuğçe Kandemir, en sevilen şarkılarını İzmirliler için seslendirdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren Optimum'da yerlerini alan Tuğçe Kandemir hayranları, genç sanatçıyı görebilmek için birbirleriyle yarıştı. Şarkılarıyla özellikle gençlerin büyük beğenisini kazanan Tuğçe Kandemir bu kez şarkılarını İzmirli hayranları için söyledi. Müzik piyasasının yeni yıldızı İzmir Optimum'da düzenlenen imza gününde hayranlarını kırmayarak sevenleri ile tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.