Son Dakika Haberleri: Tuğçe Kandemir, İzmirlilerle Buluştu

Tuğçe Kandemir, İzmirlilerle Buluştu

34 dakika önce

Tuğçe Kandemir, İzmirlilerle buluştuİZMİR - Son dönemin başarılı müzisyenlerinden Tuğçe Kandemir, mini konser ve imza günü etkinliğiyle İzmirliler ile buluştu.

Tuğçe Kandemir, İzmirlilerle buluştu

İZMİR - Son dönemin başarılı müzisyenlerinden Tuğçe Kandemir, mini konser ve imza günü etkinliğiyle İzmirliler ile buluştu.
Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında birbirinden ünlü isimleri sevenleriyle bir araya getiren İzmir Optimum AVM, bu kez yeni kuşağın genç ve başarılı sesi Tuğçe Kandemir'i ağırladı. 'Benim Öyküm' isimli şarkısıyla sosyal medyada dikkatleri çeken ve çıkış yapan Tuğçe Kandemir, Optimum ziyaretçileri ile mini konser ve imza gününde buluştu. Genç şarkıcı, konserin ardından hayranları ile birlikte fotoğraf çektirerek sohbet etti. Ziyaretçiler, Kandemir'in birbirinden güzel şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederken genç müzisyenin görüntülerini cep telefonları ile kaydetti.
Etkinlik öncesi konuşan Kandemir, "İzmir'i ve İzmir seyircisini çok seviyorum. Çok heyecanlıyım. Şarkı yazmaya ve yazdığım şarkıları satmaya devam ediyorum. Yüksek lisansım devam ediyor. Akademisyen olduğum zaman da şarkı yazmaya devam edeceğim. 2019 benim şarkılarımla dolu bir yıl olacak. Bir şeyi hiçbir zaman tek başınıza yapmıyorsunuz. Arkada bir ekiple yapıyorsunuz. Görünmeyen dağlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:17 Kaynak: İHA

Genç, İzmir, Kültür Sanat
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