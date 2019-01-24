Tuğçe Kandemir, Mini Konser ve İmza Günüyle Hayranlarıyla Buluşacak
7 dakika önce
Son dönemin başarılı müzisyenlerinden Tuğçe Kandemir, mini konser ve imza günü etkinliğiyle İzmirliler ile buluşacak.
Son dönemin başarılı müzisyenlerinden Tuğçe Kandemir, mini konser ve imza günü etkinliğiyle İzmirliler ile buluşacak.
Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında birbirinden ünlü isimleri sevenleriyle bir araya getiren İzmir Optimum AVM, bu kez yeni kuşağın genç ve başarılı sesi Tuğçe Kandemir'i ağırlayacak. 'Benim Öyküm' isimli şarkısıyla sosyal medyada dikkatleri çeken ve çıkış yapan Tuğçe Kandemir, 27 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Optimum ziyaretçileri ile mini konser ve imza gününde buluşacak. Genç
şarkıcı, konserin ardından hayranları ile birlikte fotoğraf çektirerek şarkılarını seslendirecek. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:29 Kaynak: İHA
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