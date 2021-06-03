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Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış - Son Dakika

Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış

03.06.2021 13:06
Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış, System.String[]

Ankara'da evinde çıplak cansız bedeni bulunan Tuğçe Mutlu'nun, ev arkadaşı Songül S.'nin sevgilisi Oğuzhan Karakaya tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Songül S. ile birlikte gözaltına alınan Karakaya, sevgilisine küfrettiği için Mutlu'yu öldürdüğünü belirtti. Karakaya, ilk ifadesinde, "Kafasına tek el ateş ettim. Sonra 4 leğen suyla yıkadım. Battaniyeye sararak bir köşeye koymaya çalıştım, yorulunca cesedi bırakarak evden ayrıldım" ifadelerini kullandı.

Altındağ ilçesinde bulunan Murat Apartmanı'nın sakinleri, 30 Mayıs Pazar günü, 3 ay önce kiracı olarak taşınan Tuğçe Mutlu'nun evinden ağır koku gelmesi üzerine polise haber verdi.

Eve giren ekipler, Mutlu'nun çıplak cansız bedeniyle karşılaştı. Mutlu'nun tabanca ile tek el ateş edilerek, başından vurulduğu belirlendi. Evdeki incelemede bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi. Yakın zamanda boşanan Mutlu'nun 'sahtecilik' ve 'uyuşturucu'dan 12 suç kaydının olduğu öğrenildi.

KATİLİ KAMERALAR ELE VERDİ

Soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ev arkadaşı Songül S.'nin ortadan kaybolması ve olayda kullanılan silahın bulunmaması üzerine, Tuğçe'nin cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde yoğunlaştı. Bu kapsamda kurulan özel ekip, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Bina girişindeki kameranın 1 haftalık görüntülerini izleyen ekipler, Tuğçe'nin evine son giren kişinin, Oğuzhan Karakaya olduğunu saptadı. Görüntülerde, Karakaya'nın, cinayetin ardından son kez elinde poşetle eve girdiği ve yaklaşık 1 saat sonra dolu poşetle evden ayrıldığı görüldü.

4 LEĞEN SUYLA YIKAYIP, BATTANİYEYE SARMAYA ÇALIŞMIŞ

Yapılan araştırmada Oğuzhan Karakaya'nın, Tuğçe Mutlu'nun ev arkadaşı Songül S.'nin sevgilisi olduğu belirlendi. Takibe alınan Karakaya, düzenlenen operasyonla Keçiören'deki evinde gözaltına alındı. Karakaya, ifadesinde; Mutlu'nun, sevgilisi Songül S. hakkında argo kelimeler kullanarak, konuştuğunu ileri sürdü. Karakaya, "Olay günü Tuğçe ile tek evdeydik. Oturup sohbet ediyorduk. Bir süre sonra sevgilime küfredip, arkasından öyle konuşunca sinirlendim ve yanımdaki silahı çıkararak, tek el kafasına ateş ettim. Daha sonra evden çıkarak aşağıdaki aracımda oturdum. Bir süre sonra eve çıktığımda Tuğçe'nin öldüğünü tespit ettim. Daha sonra etrafın aşırı derece kan olduğunu görünce cesedi 4 leğen suyla yıkadım. Battaniyeye sararak evde bir köşeye koymaya çalıştım; ama yapamadım. Yorulunca cesedi bırakarak evden ayrıldım." dedi.

SEVGİLİSİ İLE BİRLİKTE TUTUKLANDI

Oğuzhan Karakaya'nın ifadesi doğrultusunda sevgilisi Songül S. de cinayete azmettirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Tuğçe Mutlu'nun cep telefonunu çalarak, sattığı belirlenen Oğuzhan Karakaya ile sevgilisi Songül S., emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış

Altındağ, Pazar, Mayıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış - Son Dakika


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