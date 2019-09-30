Son Dakika Haberleri: Tuğçe'nin erkek arkadaşı gözaltında: şaka yaparken yanlışlıkla vurdum (2)
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Tuğçe'nin erkek arkadaşı gözaltında: şaka yaparken yanlışlıkla vurdum (2)

36 dakika önce

ADLİYEYE SEVK EDİLDİİzmir'in Buca ilçesinde, Tuğçe Baran'ın (22) tabancayla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan arkadaşı Emre K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Tuğçe'nin erkek arkadaşı gözaltında: şaka yaparken yanlışlıkla vurdum (2), System.String[]

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İzmir'in Buca ilçesinde, Tuğçe Baran'ın (22) tabancayla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan arkadaşı Emre K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
Öte yandan, Tuğçe Baran'ın, Yeşilyurt Ulu Cami'de yarın öğlende kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

Davut CAN/İZMİR,


Tuğçe Baran, Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:00 Kaynak: DHA
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