Tuğçe'nin erkek arkadaşı gözaltında: şaka yaparken yanlışlıkla vurdum (2)
36 dakika önce
ADLİYEYE SEVK EDİLDİİzmir'in Buca ilçesinde, Tuğçe Baran'ın (22) tabancayla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan arkadaşı Emre K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:00 Kaynak: DHA
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İzmir'in Buca ilçesinde, Tuğçe Baran'ın (22) tabancayla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan arkadaşı Emre K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
Öte yandan, Tuğçe Baran'ın, Yeşilyurt Ulu Cami'de yarın öğlende kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.
Davut CAN/İZMİR,
Baldızının boğazını kesen cani güneşlenirken yakalandı Müge Anlı'da "Kocam arabadan düşerek öldü" diyen Hatice Özkan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı İstiklal Caddesi'nde öldürülen İTÜ'lü Halit Ayar'ın katillerine müebbet istendi AK Partili vekil Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova sosyal medyada gündem oldu