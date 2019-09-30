Tuğçe'nin erkek arkadaşı gözaltında: şaka yaparken yanlışlıkla vurdum (3)
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TUTUKLANDIİzmir'in Buca ilçesinde, Tuğçe Baran'ın (22) tabancayla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan arkadaşı Emre Kara, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 07:27 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
İzmir'in Buca ilçesinde, Tuğçe Baran'ın (22) tabancayla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan arkadaşı Emre Kara, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Davut CAN/ İZMİR,
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