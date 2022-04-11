Tuğçe'nin ölümünde ev arkadaşı ve sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika

ANKARA'da, Tuğçe Mutlu'nun (27) başından vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturmada tutuklanan ev arkadaşı Songül Saylam ile onun sevgilisi otomobil tamircisi Oğuzhan Karakaya (39) hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tuğçe Mutlu, Altındağ ilçesine bağlı Hacettepe Mahallesi'ndeki evinde, geçen yıl 30 Mayıs'ta, daireden gelen kötü kokuların ardından komşuların ihbarı üzerine ölü bulundu. Mutlu'nun başından tabanca ile tek el ateş edilerek vurulduğu belirlendi. Mutlu'nun öldürüldükten sonra cesedinin yıkanıp, battaniyeye sarıldığı belirlendi. Evdeki incelemede bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi. Bir süre önce eşinen boşanan Mutlu'nun 'sahtecilik' ve 'uyuşturucu'dan 12 suç kaydının olduğu öğrenildi.