Tuğgenaral Şener'den Vali Doğan'a Ziyaret
42 dakika önce
Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanı (MÖGK) Tuğgeneral Erdal Şener, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti.
Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanı (MÖGK) Tuğgeneral Erdal Şener, Hatay
Valisi Rahmi Doğan
'ı makamında ziyaret etti.
Valilik internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Şener'in ziyaretinde, Vali Doğan
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Tuğgeneral Şener ise nazik kabulünden dolayı Doğan'a teşekkür etti.
Ziyarete, 39. Mekanize Piyade
Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç da katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:28 Kaynak: AA
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