Son Dakika Haberleri: Tuğgenaral Şener'den Vali Doğan'a Ziyaret

Tuğgenaral Şener'den Vali Doğan'a Ziyaret

42 dakika önce

Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanı (MÖGK) Tuğgeneral Erdal Şener, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Tuğgenaral Şener'den Vali Doğan'a Ziyaret, System.String[]
Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanı (MÖGK) Tuğgeneral Erdal Şener, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Valilik internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Şener'in ziyaretinde, Vali Doğan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tuğgeneral Şener ise nazik kabulünden dolayı Doğan'a teşekkür etti.

Ziyarete, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:28 Kaynak: AA

Hatay, Rahmi Doğan, Nezih Doğan, Güncel
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