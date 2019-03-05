Son Dakika Haberleri: Tuğgeneral Ağbuga'dan Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneğine Ziyaret

Tuğgeneral Ağbuga'dan Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneğine Ziyaret

57 dakika önce

20'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz'u ziyaret etti.

Tuğgeneral Ağbuga'dan Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneğine Ziyaret, System.String[]
20'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz'u ziyaret etti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Tuğgeneral Ağbuga ile beraberindekiler, ziyaretlerinde, şehit yakınlarıyla bir araya geldi, kendileriyle sohbet etti.

Ağbuga, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Şehitlerin ve gazilerin bu ülke için bedel ödediğini hatırlatan Tuğgeneral Ağbuga, "Sizler ülkemizin geleceğe güvenle girmesi için bedel ödemiş, değeri çok büyük insanlarsınız. Her daim yanınızdayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sizleri sık sık ziyaret edeceğim ve sizinle beraber olacağım." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yavuz da "Değerli komutanım, samimiyetinizi biliyoruz. Gönülden isteyerek bizimle berabersiniz. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz sizi çok seviyor. Ülkemizin geleceğe güvenle girmesi adına, mazlum milletlerin korunması maksadıyla kahraman ordumuzun Güneydoğu'da ve Suriye'de yapacağı operasyonda bizim desteğimiz sizinle. Halkımızı birlik, bütünlük içerisinde devletimizin yanında olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:20 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel
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