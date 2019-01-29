Tuğgeneral Akgülay, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' Suçundan Tutuklandı
1 saat önce
Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra savcılık tarafından ifadesi alınarak tutuklanma istemiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Silahlı terör örgütüne üye...
Eskişehir
Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra savcılık tarafından ifadesi alınarak tutuklanma istemiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği
tarafından 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Eskişehir'de gözaltına alınan Türk Silahlı Kuvvetleri
savaş uçaklarının harekat sorumlusu olarak görev yapan Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, Diyarbakır Adliyesinde savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Akgülay, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimi tarafından 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı. Akgülay'ın işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderileceği belirtildi.
Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Akgülay'ın FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem üyeleriyle haberleşmek için ankesörlü telefonlarla ardışık irtibat sağladığı tespit edilmişti. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:41 Kaynak: İHA
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