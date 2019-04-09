Tuğgeneral Bacanlı, Askerlik Mesleğini Tanıttı
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Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Tuğgeneral Celalettin Bacanlı, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde lise öğrencilerine askerlik mesleğini tanıttı.
Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Tuğgeneral Celalettin Bacanlı, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde lise öğrencilerine askerlik mesleğini tanıttı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:05 Kaynak: AA
Sorgun Belediye Kültür Salonunda düzenlenen programda öğretmen Yarbay Hakan Yapar'ın, öğrencilere askeri okullar hakkında bilgi vermesinin ardından konuşan Tuğgeneral Bacanlı, bir insanın hayatında önemli dönüm noktalarından birinin de meslek seçimi olduğunu belirtti.
Askerlik mesleğinin şerefli ve onurlu bir meslek olduğunu ifade eden Bacanlı, şöyle konuştu:
"Harp Okulları, Enstitüler, Astsubay Meslek Yüksekokulları, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu ile mülga olan Harp Akademileri Komutanlığı ve tüm askeri liselerin personeli yetişiyor. Yaklaşık 40 sene önce ben de sizler gibi Yozgat'ta öğrenciydim. Sakarya İlkokulunda okudum. Merkez Ortaokulunu bitirdim. Daha sonra da Yozgat Lisesi'nden mezun oldum. Yozgatlı olmak, Anadolu çocuğu olmak, bu topraklarda büyümek, bu toprakların havasını, suyunu, ekmeğini yemek, bunu teneffüs etmek, Anadolu çocuğu olmak benim gönlümde çok farklı ve ayrıcalıklı yere sahip. Sizler de bununla gurur duyabilirsiniz. İşte sizler gibi birçok okulda okuyup, siyasetinden sanatçısına, spordan yargısına değerli büyüklerimiz yetişmiş. Ülkemize hizmetlerde bulunmuştur. Evet, artık sıra sizlerde. Bu görev sizlere düşüyor."
Tuğgeneral Bacanlı, askerlik mesleğinin şerefli, onurlu, ülkemizin bekası, güvenliği için gerektiğinde hayatımızı feda etmeyi göze alacağımız bir meslek olduğunu belirtti.
Konuşmaların ardından günün anısına İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Tuğgeneral Celalettin Bacanlı'ya plaket takdim etti.
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