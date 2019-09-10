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Tuğgeneral Bulut'a veda yemeği

58 dakika önce

Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığından Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcılığına atanan Tuğgeneral Murat Bulut'a veda yemeği düzenlendi.

Tuğgeneral Bulut'a veda yemeği, System.String[]

Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığından Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcılığına atanan Tuğgeneral Murat Bulut'a veda yemeği düzenlendi.

Vali Bilal Şentürk, Tuğgeneral Bulut ile yaklaşık 9 ay çalışma fırsatı bulduğunu belirterek, görev yapmanın yanında giderken bulundukları yerde hoş hatıralar ve dostluklar dışında bir şey götürmediklerini söyledi.

Görev icabı ayrıldıklarını gönül birlikteliklerinin devam edeceğini anlatan Şentürk, "Vatan sevgisi ve mütevazı davranışlarıyla güzel izler bıraktı. Komutanımız, önemli bir göreve atandı. Bu bir nöbet değişimidir. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum." dedi.


Tuğgeneral Bulut da Bilecik'in güzel bir coğrafyada bulunduğunu ve burada görev yapmaktan da büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.


Konuşmaların ardından Vali Şentürk, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bulut'a hediyeler verdi.


Yemeğe Vali Şentürk'ün eşi Münevver Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Muhammet Göktaş, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçnkaya, vali yardımcıları ve İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ile eşleri katıldı.

Murat Bulut, Jandarma, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:32 Kaynak: AA
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