Tuğgeneral Bulut'a veda yemeği

Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı'ndan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcılığı görevine atanan Tuğgeneral Murat Bulut onuruna veda yemeği düzenlendi.



Bilecik'te bir restoranda düzenlenen yemeğe Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve eşi Münevver Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammet Göktaş, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçnkaya, vali Yardımcıları ve İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ile eşleri katıldı.



Vali Bilal Şentürk, burada yaptığı konuşmada, Tuğgeneral Bulut ile yaklaşık 9 ay gibi bir çalışma fırsatı bulduğunu ifade ederek, görev yapmanın yanında giderken bulundukları yerde hoş hatıralar ve dostluklar dışında bir şey götürmediklerini kaydetti. Şentürk, "Vatan sevgisi ve mütevazı davranışlarıyla güzel izler bıraktı. Komutanımız, önemli bir göreve atandı. Bu bir nöbet değişimidir. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.



Tuğgeneral Bulut ise, Bilecik'in güzel bir coğrafyada bulunduğunu ve burada görev yapmaktan da büyük mutluluk duyduğunu söyledi.



Konuşmaların ardından Vali Şentürk, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Tuğgeneral Bulut'a, çeşitli hediyeler verdi. - BİLECİK