Tuğgeneral Çırakoğlu'ndan Vali Nayir'e Ziyaret

Jandarma Genel Komutanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanı Tuğgeneral Engin Çırakoğlu, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyarette bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanı Tuğgeneral Engin Çırakoğlu, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyarette bulundu.



Bir dizi temaslar çerçevesinde kentte bulunan Çırakoğlu, Vali Nayir'e misafirperverlikleri için de teşekkür etti.



Ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Nayir de Tuğgeneral Çırakoğlu'nun şahsında tüm Jandarma teşkilatı mensuplarına asli görevlerinde başarılar diledi.



İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit'in de eşlik ettiği ziyaret, Jandarmanın kentteki sorumluluk alanlarında yapılan çalışmalara dair görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

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