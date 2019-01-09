Tuğgeneral Erdin'den Milli Eğitim Müdürü Arpacı'ya Ziyaret

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Edirne Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Edirne Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Arpacı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erdin'e teşekkür etti.



Erdin de Edirne'de göreve başlayan Arpacı'ya başarı diledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Beşiktaş, Hazırlık Maçında Helmond Sport'u 1-0 Yendi

Oyuncu Can Nergis'den, Ahlaksız Teklif İtirafı!

Vergi Düzenlemesinin Ardından Sigaraya İndirim Geliyor

Erkenci Kuş Dizisinin Başrol Oyuncusu Can Yaman, Gözlerinden Ameliyat Oldu