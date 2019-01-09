Son Dakika Haberleri: Tuğgeneral Erdin'den Milli Eğitim Müdürü Arpacı'ya Ziyaret

Tuğgeneral Erdin'den Milli Eğitim Müdürü Arpacı'ya Ziyaret

2 saat önce

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Edirne Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Tuğgeneral Erdin'den Milli Eğitim Müdürü Arpacı'ya Ziyaret, System.String[]
54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Edirne Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Arpacı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erdin'e teşekkür etti.

Erdin de Edirne'de göreve başlayan Arpacı'ya başarı diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:21 Kaynak: AA

Piyade, Edirne, Güncel
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