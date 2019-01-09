Tuğgeneral Erdin'den Milli Eğitim Müdürü Arpacı'ya Ziyaret
2 saat önce
54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Edirne Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Edirne Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Arpacı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erdin'e teşekkür etti.
Erdin de Edirne'de göreve başlayan Arpacı'ya başarı diledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:21 Kaynak: AA
Beşiktaş, Hazırlık Maçında Helmond Sport'u 1-0 Yendi
Oyuncu Can Nergis'den, Ahlaksız Teklif İtirafı!
Vergi Düzenlemesinin Ardından Sigaraya İndirim Geliyor
Erkenci Kuş Dizisinin Başrol Oyuncusu Can Yaman, Gözlerinden Ameliyat Oldu