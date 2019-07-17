Son Dakika Haberleri: Tuğgeneral Ersoy'dan Vali Akbıyık'a ziyaret
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Tuğgeneral Ersoy'dan Vali Akbıyık'a ziyaret

1 saat önce

Ankara'dan Hakkari'ye gelen Jandarma Özel Asayiş Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Tuğgeneral Ersoy'dan Vali Akbıyık'a ziyaret, System.String[]
Ankara'dan Hakkari'ye gelen Jandarma Özel Asayiş Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, Tuğgeneral Ersoy ile bir süre sohbet etti.

Vali Akbıyık, Hakkari ziyaretleri anısına Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy'a yöreye ait el dokuması kilim ve bal takdim etti.

Ziyarette, Tuğgeneral Ersoy'a Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yavuz Öztürk de eşlik etti. - HAKKARİ
Ali ihsan, Jandarma, Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:11 Kaynak: İHA
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