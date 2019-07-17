Tuğgeneral Ersoy'dan Vali Akbıyık'a ziyaret
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Ankara'dan Hakkari'ye gelen Jandarma Özel Asayiş Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.
Ankara Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:11 Kaynak: İHA
'dan Hakkari
'ye gelen Jandarma
Özel Asayiş Komando
Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, Tuğgeneral Ersoy ile bir süre sohbet etti.
Vali Akbıyık, Hakkari ziyaretleri anısına Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy'a yöreye ait el dokuması kilim ve bal takdim etti.
Ziyarette, Tuğgeneral Ersoy'a Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yavuz Öztürk de eşlik etti. - HAKKARİ
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