Son Dakika Haberleri: Tuğgeneral Gündüz'den Başkan Saraçoğlu'na Ziyaret

Tuğgeneral Gündüz'den Başkan Saraçoğlu'na Ziyaret

40 dakika önce

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Tuğgeneral Gündüz'den Başkan Saraçoğlu'na Ziyaret, System.String[]
Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Kamil Saraçoğlu, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüze ziyareti sebebiyle teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.(EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:12 Kaynak: İHA

Kamil Saraçoğlu, Piyade, Kütahya, Güncel
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