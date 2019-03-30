Son Dakika Haberleri: Tuğgeneral Gündüz'den Dpü-İltem'e Ziyaret

Tuğgeneral Gündüz'den Dpü-İltem'e Ziyaret

58 dakika önce

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Merkezini (DPÜ-İLTEM) ziyaret etti.

Tuğgeneral Gündüz'den Dpü-İltem'e Ziyaret, System.String[]
Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Merkezini (DPÜ-İLTEM) ziyaret etti.

Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanlığı ile İLTEM iş birliğinde süren projeler hakkında durum değerlendirmesi yapılan görüşmeye Hv. Tuğgeneral Necati Gündüz'le birlikte Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, DPÜ-İLTEM Müdürü Prof. Dr. Gürsel Yanık ve Öğretim Görevlisi Adem Dönmez katıldı.

Necati Gündüz ve Rektör Remzi Gören, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanlığının çeşitli yerlerinde Kütahya'yı anlatan tasarımlarla yapılacak çevre düzenlemeleri hakkında Prof. Dr. Gürsel Yanık ve Öğretim Görevlisi Adem Dönmez'den bilgi aldılar.

Tuğgeneral Gündüz ve Rektör Gören, Belçika'daki NATO Karargahı'nda Türk Hava Kuvvetleri'ni anlatan çizimlerin yer alacağı çalışmaların teknik ve tasarım boyutuna ilişkin görüşlerini de Yanık ve Dönmez'le paylaştılar.

Gündüz, devam eden çalışmalar için Rektör Prof. Dr. Remzi Gören'e, DPÜ-İLTEM Müdürü Prof. Dr. Gürsel Yanık'a ve Öğretim Görevlisi Adem Dönmez'e teşekkür etti. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:48 Kaynak: İHA

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