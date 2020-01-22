Tuğgeneral Gündüz'den Rektör Uysal'a ziyaret - Son Dakika

Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı ve Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Necati Gündüz, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundu.



Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen görüşmede Hv. Tuğg. Necati Gündüz, Rektör Kazım Uysal'a görevinde ve çalışmalarında başarılar diledi.



Rektör Uysal, Gündüz'e ziyaretlerinden ve iyi dileklerinden dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA