Tuğgeneral Gündüz'den Rektör Uysal'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tuğgeneral Gündüz'den Rektör Uysal'a ziyaret - Son Dakika

Tuğgeneral Gündüz'den Rektör Uysal'a ziyaret

7 saat önce

Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı ve Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Necati Gündüz, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Tuğgeneral Gündüz'den Rektör Uysal'a ziyaret, System.String[]

Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı ve Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Necati Gündüz, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundu.


Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen görüşmede Hv. Tuğg. Necati Gündüz, Rektör Kazım Uysal'a görevinde ve çalışmalarında başarılar diledi.


Rektör Uysal, Gündüz'e ziyaretlerinden ve iyi dileklerinden dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kazım Uysal, Kütahya, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:17 Kaynak: İHA
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