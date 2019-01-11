Tuğgeneral İnan'dan Ktso'ya Ziyaret

55. Mekanize Piyade
Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, Kırklareli
Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.
Ziyarette Ilık, yürüttükleri projeler hakkında İnan'a bilgi verdi.
Tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile uyum içerisinde çalıştıklarını belirten Ilık, Kırklareli için hizmet edebilmek için gayret gösterdiklerini anlattı.
Başkan Ilık, kendilerine destek olan herkese teşekkür ederek, gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı Tuğgeneral İnan'a duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Tuğgeneral İnan da, sivil toplum örgütlerinin önemini bildiklerini bu sebeple her zaman birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalar yapmaya hazır olduklarını ifade etti.