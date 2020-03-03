Tuğgeneral Necati Gündüz: "Kütahya şehidine sahip çıkmıştır" - Son Dakika
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Tuğgeneral Necati Gündüz: "Kütahya şehidine sahip çıkmıştır"

6 saat önce

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileri, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz'e, İdlib'deki hain saldırıda şehit olan askerlerimiz dolayısıyla taziye bulundu.

Tuğgeneral Necati Gündüz:

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileri, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz'e, İdlib'deki hain saldırıda şehit olan askerlerimiz dolayısıyla taziye bulundu.


Ziyarete, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç, TOBB Kütahya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Semra Tozaraydın, Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KÜTESOB) Başkanı İbrahim Yiğit, Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam, Kütahya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Halil Hamzaoğlu, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN) Kütahya Başkanı Kadir Bayram, Kütahya Eczacılar Odası Genel Sekreteri Halil Eğmir, KUTSO Genel Sekreteri Salih Nafi Alıç katıldı.


Ziyarette, İdlib'de yapılan saldırıdaki şehitlerimiz için büyük üzüntü duyulduğu ifade edilerek, başsağlığı dilekleri sunuldu.


KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç, "Yüreğimiz yandı, tek yürek olarak Türk ordumuzun yanındayız, milletimizin başı sağ olsun. Zor günlerin hep birlikte üstesinden geleceğimize inanıyoruz" dedi.


Özotraç, ayrıca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, odalar ve borsalar, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, dernek, sendika ve konfederasyonlar olmak üzere, topyekün katılımla, milletin ve devletin yanında olduğumuzu deklare etmek üzere, tüm Türkiye'de eş zamanlı ortak basın açıklaması yapıldığına ilişkin bilgi verdi.


Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeral Necati Gündüz, hain saldırıdaki Kütahya şehidi Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz'ın son yolculuğuna uğurlanmasında, çok kalabalık bir katılımla Kütahya'nın şehidine sahip çıktığını belirtti.


Gündüz, milletimizin ve ordumuzun çok güçlü olduğunu ifade ederek, taziye ziyaretine gelen heyete teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kütahya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:11 Kaynak: İHA
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