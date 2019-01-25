Tuğgeneral Necati Gündüz: "Tsk, Türk Milletinin Hizmetindedir"

Kütahya'da eğitimini tamamlayan 9. dönem bedelli erler için Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yemin töreni düzenlendi.

Kütahya'da eğitimini tamamlayan 9. dönem bedelli erler için Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yemin töreni düzenlendi.



9. dönem 835 bedelli er için düzenlenen törene Kütahya Valisi Ömer Toraman, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Baro Başkanı Ahmet Atam, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, bazı daire müdürleri, askeri erkan ile asker aileleri katıldı.



Sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenlerde eğitimlerini tamamlayan 835 bedelli er Türk bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti.



Yemin törenlerinin ecdattan kalan bir miras, vatan ve millete bağlılığın şeref sözüyle perçinlendiği çok özel anlar olduğunu söyleyen Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, "Sizlerin varlığı ile bu törenlerin anlamı ve coşkusu daha da büyümekte, heyecanı bir kat daha artmaktadır. 9. dönem 835 bedelli Mehmetçiğimiz vatanımızın dört bir yanından gelerek kutsal asker ocağında silah arkadaşı olmanın bilincine ve hazzına vardılar. Şimdi sizler, bu evlatlarımızın yeminlerine şahitlik edecek, bu gururu onlarla paylaşacak ve sevinçlerine ortak olacaksınız. Ordu, millet kavramının oluştuğu Türk kültüründe askerlik kutsaldır; çünkü vatana hizmettir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin miras bıraktığı vatanı canı pahasına korumaktır. Bu kapsamda Türk milletinin bağrından çıkan TSK onun ayrılmaz bir parçası olup daima Türk milletinin hizmetindedir, yeri milletin kalbidir" diye konuştu.



Yemin töreni, Vali Ömer Toraman ile diğer protokol üyeleri tarafından başarılı erlere ödül verilmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA

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