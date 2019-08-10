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Tuğgeneral Necati Gündüz: Yemin törenleri ecdadımızdan kalan milli bir miras

1 saat önce

Kütahya'da 1999-3 tertip yükümlü erler ile 6. dönem astsubay adayları yemin etti.

Tuğgeneral Necati Gündüz: Yemin törenleri ecdadımızdan kalan milli bir miras, System.String[]
Kütahya'da 1999-3 tertip yükümlü erler ile 6. dönem astsubay adayları yemin etti.

Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında düzenlenen yemin törenlerine; Vali Dr. Ömer Toraman, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, bazı daire müdürleri, askeri erkan ile asker aileleri katıldı.

Sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenlerde eğitimlerini tamamlayan 3 bin 269 yükümlü er ile 488 astsubay adayı Türk bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti.

Yemin törenlerinin ecdattan kalan bir miras, vatan ve millete bağlılığın şeref sözüyle perçinlendiği çok özel anlar olduğunu söyleyen Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, "Vatana ve millete bağlılığın şeref sözüyle perçinlendiği milli bir geleneğimizdir. Sizlerin varlığı ile bu törenlerin anlamı ve coşkusu daha da büyümekte, heyecanı bir kat daha artmaktadır" dedi. (EFE-) - KÜTAHYA
Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:47 Kaynak: İHA
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