Tuğgeneral Oruçoğlu Vali Soytürk'ü ziyaret etti - Son Dakika

17. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Soner Oruçoğlu, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

Kilis 1'inci Hudut Alay Komutanlığı görevini yürütürken, Tuğgeneralliğe terfi ederek, 17.Komando Tugay Komutanlığı görevine atanan Soner Oruçoğlu, Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti. Fırat Kalkanı Bölgesinde görev yapan 17.Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Soner Oruçoğlu'na Kilis'te görev yaptığı sırada üstün başarılarından dolayı Vali Soytürk tarafından takdir belgesi verildi. - KİLİS