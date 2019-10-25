Son Dakika Haberleri: Tuğgeneral Özfidan'dan Siirt Valisi Atik'e ziyaret
Son Dakika Güncel Tuğgeneral Özfidan'dan Siirt Valisi Atik'e ziyaret

Tuğgeneral Özfidan'dan Siirt Valisi Atik'e ziyaret

51 dakika önce

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'i ziyaret etti.

Tuğgeneral Özfidan'dan Siirt Valisi Atik'e ziyaret, System.String[]

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'i ziyaret etti.

Temaslarda bulunmak üzere kente gelen Özfidan, Atik ile bölgede yapılan çalışmalarla ilgili görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Atik, Özfidan'a kentin el sanatı ürünlerinden Türk bayrağı işlemeli tiftik battaniyesi hediye etti.

Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve Jandarma Albay Seydi Salman da hazır bulundu.

Jandarma, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:58 Kaynak: AA
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