Tuğgeneral Özfidan'dan Siirt Valisi Atik'e ziyaret
51 dakika önce
Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'i ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:58 Kaynak: AA
Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'i ziyaret etti.
Temaslarda bulunmak üzere kente gelen Özfidan, Atik ile bölgede yapılan çalışmalarla ilgili görüştü.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Atik, Özfidan'a kentin el sanatı ürünlerinden Türk bayrağı işlemeli tiftik battaniyesi hediye etti.
Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve Jandarma Albay Seydi Salman da hazır bulundu.
İş ararken KOSGEB desteğiyle genç yaşta patron oldu Zonguldak'ta 8 yaşındaki kıza ahırda cinsel istismar Jandarma'da kritik değişiklik: Jandarma sorumluluk alanlarının belirlenmesinde son onay yetkisi İçişleri Bakanı'na verildi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "etnik temizlik" iftirasını atan dergiye suç duyurusu