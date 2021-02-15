Tuğgeneral Sır'dan Bingöl Valisi Ekinci'ye ziyaret - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Tuğgeneral Alper Sır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Bingöl Valisi Kadir Ekinci'yi ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Tuğgeneral Sır, Vali Ekinci ile makamında bir süre görüştü.

Ekinci ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kendilerine teşekkür etti.

Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Abdurrahman Başbuğ ve Jandarma Binbaşı Akgün Baydar da yer aldı.