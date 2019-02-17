Tuğgeneral Soysal'dan Kıbrıs Gazisine Geçmiş Olsun Ziyareti
1 saat önce
ŞIRNAK 23'üncü Jandarma Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, karaciğerinde enfeksiyon kapması nedeniyle Silopi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Türkiye Muharip Gaziler Derneği Silopi Başkanı Kıbrıs Gazisi Mehmet Eren'e (67) geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
ŞIRNAK 23'üncü Jandarma Piyade
Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, karaciğerinde enfeksiyon kapması nedeniyle Silopi Devlet Hastanesi
'nde tedavi gören Türkiye
Muharip Gaziler Derneği Silopi Başkanı Kıbrıs
Gazisi Mehmet Eren
'e (67) geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Silopi Devlet Hastanesi'nde karaciğerinde enfeksiyon kapması nedeniyle tedaviye alınan Kıbrıs Gazisi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Silopi Şube Başkanı Mehmet Eren'i, Şırnak
23'üncü Jandarma Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal ve 172'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Engin Candaş ziyaret etti. Eren'in sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Tuğgeneral Soysal, ciddi durum olması halinde ambulans helikopter ile GATA'ya sevk edebileceklerini söyledi. - Silopişırnak
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:41 Kaynak: DHA
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