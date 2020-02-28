Tuğgeneral Tevfik Algan, şehit Nihat Kara'nın evine gelerek aileye taziyede bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tuğgeneral Tevfik Algan, şehit Nihat Kara'nın evine gelerek aileye taziyede bulundu - Son Dakika

Tuğgeneral Tevfik Algan, şehit Nihat Kara'nın evine gelerek aileye taziyede bulundu

6 saat önce

5. Kolordu Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, şehit Nihat Kara'nın evine gelerek aileye ve amcası Mahmut Kara'ya taziyede bulundu.

5. Kolordu Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, şehit Nihat Kara'nın evine gelerek aileye ve amcası Mahmut Kara'ya taziyede bulundu.

Tuğgeneral Tevfik Algan, şehit Nihat Kara'nın evine gelerek aileye taziyede bulundu

Mahmut Kara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:55 Kaynak: AA
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