Tuğgeneral Tevfik Algan, şehit Nihat Kara'nın evine gelerek aileye taziyede bulundu - Son Dakika

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Tuğgeneral Tevfik Algan, şehit Nihat Kara'nın evine gelerek aileye taziyede bulundu
6 saat önce
5. Kolordu Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, şehit Nihat Kara'nın evine gelerek aileye ve amcası Mahmut Kara'ya taziyede bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:55 Kaynak: AA
5. Kolordu Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, şehit Nihat Kara'nın evine gelerek aileye ve amcası Mahmut Kara'ya taziyede bulundu.
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