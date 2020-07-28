Tuğgeneralliğe terfi eden Metin Düz, Şanlıurfa'ya atandı - Son Dakika

DENİZLİ İl Jandarma Komutanı olan Albay Metin Düz, tuğgeneralliğe terfi ederek Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı olarak atandı. Tuğgeneral Düz'ün yerine ise Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı kıdemli Albay Veysel Yanık'ın ataması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı kıdemli Albay Veysel Yanık atanırken, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na ilk kez general rütbesi ile Denizli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz getirildi. Düz, 2017 yılında Denizli İl Jandarma Komutanı olarak göreve başlamıştı.