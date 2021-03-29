TÜGİAD 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı - Son Dakika

TÜGİAD 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı

29.03.2021 15:09
TÜGİAD 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı, System.String[]

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç ve AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban katıldı.

TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, burada yaptığı konuşmada, "Bugün 35'inci yılını kutladığımız TÜGİAD sadece Türkiye'de değil dünyada da genç iş insanlarımız tarafından sesini duyurmaktadır." ifadesini kullandı.

TÜGİAD'ın yurt dışında yaptığı çalışmalarla çok önemli bir lobi oluşturduğuna dikkati çeken Çevikel, "TÜGİAD'ın hedefi daima ülkesini geliştirmek, katkıda bulunmak ve istihdamı artırmaktır. Hepimiz ülkemiz için çalışıyoruz." dedi.

Çevikel, TÜGİAD üyelerinin 50 milyar dolar ticaret hacmiyle yaklaşık 100 ülkeye ihracat yaptığını belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"TÜGİAD, bunun yanında yurt dışında 11 tane temsilcisi olan, tabii çok yakında bu temsilciliklerimizin sayısı da artacak, çalışan, üreten genç insanları topluluğudur. Sadece ulusalda değil, TÜGİAD, Avrupa'da yani merkezi Brüksel'de bulunan Avrupalı Genç İş İnsanları'na da dönem başkanlığı yapmaktadır. Biz Avrupa Birliği'nde henüz olmamıza rağmen 100 binlerle ifade edilen genç girişimcilere dönem başkanlığı yapmaktayız. Aynı zamanda yine AB Genç Girişimci Platformu'nda da başkan yardımcılığı yapmaktayız. Bunun yanında G20 Genç Girişimciler ittifakında Türkiye'yi temsil eden tek STK'dır."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenmeyen sektör, kişi veya kurumun kalmadığını ancak genç iş insanlarının her birinin ülkeye ve vatana bağlılığı dolayısıyla elini taşın altına koyarak çalışmaya, üretmeye devam ettiğini belirten Çevikel, devletin de bu konuda birçok desteği olduğunu ve hepsinden yararlanmaya çalıştıklarını kaydetti.

Genç iş insanları olarak ne olursa olsun son nefeslerine kadar çalışmaya, üretmeye, ülkeleri için var olmaya devam edeceklerini vurgulayan Çevikel, "Biz de Mustafa Kemal Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, Anayasa'mıza bağlı olarak, üyelerimizin hem Türkiye'de hem de uluslararası platformlarda onların vizyonunu geliştirmek, onların sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel dünyaya bakış açılarını hem değiştirmek hem artırmak, onların ticari ilişkilerinden tutun da her türlü sosyal çevrelerine katkı sağlamak üzere 35 yıldır biz çalışmaktayız. Bundan sonra da yine aynı şekilde çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Türk toplumunun çalışan ve üreten bir toplum olduğuna vurgu yapan Çevikel, "Bizim için önemli olan yerli ve milli üretim. Yerli ve milli üretim konusunda ne yapılacaksa, ülkemiz, vatanımız için biz her zaman çalışmaya, üretmeye ve destek olmaya hazır olacağız." şeklinde konuştu.

Çevikel, dijitalleşme ve teknolojinin olmazsa olmaz olduğuna vurgu yaparak, söz konusu iki alanın ellerindeki en büyük koz olduğu belirtti.

Avrupa Yeşil Mutabakatı'yla başlayan yeşil dönüşümün önemine de işaret eden Çevikel, "Kısa süresi içerisinde burada yapılacak çalışmalara, Avrupa'yı da takip eden iş insanları olarak, dahil olmak isteriz." dedi.

Çevikel, TÜGİAD'ın, kadınların yönetici pozisyonda olması açısından diğer kurumlara örnek olduğunu ifade ederek, kadınların daha fazla yönetici pozisyonunda ve karar verici mercilerde olmasını dilediklerini sözlerine ekledi.

Mustafa Şentop, Özlem Zengin, AK Parti, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜGİAD 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı - Son Dakika Ekonomi


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