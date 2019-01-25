TÜGİAD Ankara ile "Gündem Ankara"

Ankara'nın gündem maddelerinin masaya yatırıldığı toplantının açılış konuşmasını TÜGİAD Ankara Şube Başkanı Zafer Yıldırım yaptı. Yıldırım, Ankaralı iş adamları olarak Başkent için yapılması gerekenlerin hassasiyet ile üzerinde durulması gerektiğini kaydetti. Ankara'ya yeterli değerin gösterilmediğinin altını çizen Yıldırım "Bugün burada yapacağımız toplantımızda Ankara'nın havasını yakından koklayan ve her açıdan Ankara'ya hâkim olan değerli basın temsilcilerimizi ağırlıyoruz. Ankara için ortak akıl geliştirilmeli" ifadelerini kullandı. 9. Dönem Ankara Şube Başkanı Ercan Kahraman ise TÜGİAD Ankara Şubesi sayesinde birçok dostluk ve iş ortaklıkları kurduğunu söyleyerek, İspanya'nın en büyük şirketlerinden biri ile ortaklık kurduğunu sözlerine ekledi.

"Şehre değer katacak yatırımlar yapılmalı"

TÜGİAD Ankara Şubesi Başkan Yardımcısı Can Çavuşoğlu moderatörlüğü ile başlayan toplantıda konuşan Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel, STK'lara büyük iş düştüğünü söyledi. Derneklerin, özellikle seçim sürecinde aktif rol oynamaları gerektiğini belirten Gürel "Ankara'da 10 binin üzerinde sivil toplum kuruluşu var. Bunların kaçı Ankara için etkili olabiliyor ya da öyle bir çabaları var? Bunu sorgulamak lazım. Önümüzde çok önemli bir seçim süreci var. Ankara'yı hisseden ve Ankara'yı gerçekten düşünen tüm kesimler adaylar Mehmet Özhaseki ve Mansur Yavaş üzerinde Başkent'in çıtasını yükseltecek projeler konusunda baskı oluşturmalı. Basit konular bu kentte artık tartışma konusu olmaktan çıkmalı. Yaya yolları ve büyük şehir parklarının kente nefes aldıracağını düşünenlerdenim. Bahçelievler ve Tunalı'nın trafiğe kapatılması mesela yıllardır konuşuluyor. Artık sonuç odaklı olunmalı ve Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına kim gelirse gelsin bu odak noktası ile çalışmalı" dedi. Gürel, "Yerel kavgaların bir kenara bırakılıp iş odaklı çalışmalar yapılması gerekiyor. Burası Cumhuriyetin, Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkenti. Siyasette de ticarette de sanatta da sporda da bu bilinçle hareket etmeliyiz. Artık dünyada ülkelerin yarışı kadar kentlerin yarışı var. Ankara'da bugün ulaşımı, yolu, kaldırımı değil kentler arası yarışta hangi temayla en üstte olmalıyız onu konuşabilmeliyiz. Yıllardır konuşulur durur, fuar alanı meselesi. İnşaatı başladı, içini dolduramadıktan sonra bitmesinin bir değeri yok. Dünyada fuar alanlarıyla kaderi değişmiş şehirler var. Fuar programları 2-3 yıl önceden belirleniyor. Vakit kaybetmeden inşaatı devam ederken fuar alanına müşteri bulabilmek marifet. Kent ekonomisi kendine yeten, sosyal anlamda zenginleşmiş bir Ankara için 31 Mart sonrası kazananın Başkent olması temennim" diye konuştu.

"Ankara değerlerine sahip çıkılmalı"

Başkent'e sahip çıkılmadığını söyleyen Sabah Ankara Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Osman Altınışık "Ne yazık ki kimsede Ankara bilinci oluşmadı. Siyasetin yanı sıra eğitim, ekonomi, bilişim, sağlık, eğitim gibi noktalar üzerinde durularak dillendirilmeli. Bu noktada siz değerli iş adamlarına ve STK'lara büyük sorumluluk düşüyor. ATO, ASO, TÜGİAD, MÜSİAD, TOBB güçlü yapılar.Herkes elini taşın altına koymalı. Ankara'da yıllardır Milli maç oynanmıyor. Bu sorgulanmalı. Kentin öncelikleri neler araştırılıp ortaya konulması gerekiyor. Ankara'ya özgü değerlere de sahip çıkılmadığını aktaran Osman Altınışık sözlerine şunları ekledi: "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 8 yıl öncesine kadar büyük bir coşku ile Ankara'da kutlanır, dünyanın dört bir yanından çocuklar Başkent'te ağırlanırdı. Şimdi geldiğimiz noktada çocukları Antalya'ya kaptırdık. Değerlere sahip çıkma noktasında eksiğiz. Bu başkentte bir Fethi Yaşar örneği var. Herkesi kucaklayan belediye başkanı. İletişimler ancak bu şekilde sağlanır ve Ankara odaklı bir yaklaşım ile Başkent tam anlamıyla kalkınır."

Ankara adaylarımız ve kentin önceliklerine değindi

Adaylık sürecine dair görüşlerini de paylaşan Altınışık, Ankara'da yaşayan insanların büyük çoğunluğu Anadolu'dan geldiğine vurgu yaptı. Seçim sürecinde adayların proje ve vizyonları ile değerlendirilmesi gerektiğini belirten Altınışık "Aksi halde Ankara'nın kavga kültüründen kaybettiği yıllara geri döneriz. Ankara ihmal edilmiş bir başkent. Geldiğimiz süreçte halen fuar alanı ve stadyumu tartışan bir Ankara'dan bahsediyoruz. Adayları doğdukları yerler üzerinden değerlendirdiğimizde hata yaparız.Bu bağlamda Özhaseki Bey doğru isimdir. Projeleri ve vizyonuna yaptıklarına bakalım. Hangi siyasi kültürden gelirsek gelelim, hangi siyasi partiye aidiyet duyarsak duyalım, söz konusu yaşadığımız şehir ise daha hassas olmak durumundayız. Artık dünyada ülkeler değil şehirler bir biriyle yarışıyor.Bu süper lig yarışında Ankara'ya bir üst lige taşıyacak teknik direktöre bakmak gerekir. STK lar o kentlerin yönetimine katkı verir. Sizde şimdi her iki adaya Ankara'nın öncelikleri içeren sunum yapın. Üyelerimiz dinlesin öyle karar verin... Ankara hepimizin" dedi.