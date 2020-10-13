TÜGİAD Ankara "Yılın en başarılı sivil toplum kuruluşu" ödülüne layık görüldü - Son Dakika

TÜGİAD Ankara "Yılın en başarılı sivil toplum kuruluşu" ödülüne layık görüldü

13.10.2020 22:31
TÜGİAD Ankara

Ekonomize dergisi tarafından "yılın sivil toplum örgütü" seçilen Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesine ödülü, 13. Yılın Enleri Zirvesi Ödül Töreni'nde takdim edildi.

Ekonomize dergisi tarafından "yılın sivil toplum örgütü" seçilen Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesine ödülü, 13. Yılın Enleri Zirvesi Ödül Töreni'nde takdim edildi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, törenin "Yeni Normalde Sivil Toplumun Gücü" temasıyla Çankaya ilçesindeki bir otelde düzenlendiği belirtildi.

TÜGİAD Ankara Şube Başkanı Zafer Yıldırım, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ödülü almaktan onur duyduklarını ifade etti.

Başta Ankara olmak üzere ülke ekonomisine katkı sağlamak, iş dünyasının gelişimini desteklemek ve girişimciliğe de öncülük etmek adına çalışmalar yaptıklarının altını çizen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ankara'da ticari etkileşimi artırmak için gerçekleştirilen TÜGİAD Ankara Ticari Etkileşim Fuarı ile inovasyonun ve 21'inci yüzyılın gereği olan teknolojinin sınırlarını anlamak, bu doğrultuda emek veren genç yetenekleri desteklemek için Atılım Üniversitesi ile birlikte düzenlediğimiz 'Fikrinle İz Bırak' start up yarışmamız bizler için büyük bir ilham oldu. Yeni projeler geliştirmeye, 10'uncu dönem yönetimi olarak çıtamızı her zaman daha yükseğe çıkarmaya devam edeceğiz."

Ankara, toplum, Sivil, Genç, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜGİAD Ankara 'Yılın en başarılı sivil toplum kuruluşu' ödülüne layık görüldü - Son Dakika Ekonomi

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