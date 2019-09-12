Son Dakika Haberleri: Tügiad: bankalardan da rahatlatıcı hamleler bekliyoruz
Son Dakika Ekonomi Haber

Tügiad: bankalardan da rahatlatıcı hamleler bekliyoruz

1 saat önce

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, Merkez Bankası politika faiz indirimiyle, bankaların ve finansal kurumlardan "piyasayı canlandırmaya yönelik hamleler" beklediğini söyledi.

Tügiad: bankalardan da rahatlatıcı hamleler bekliyoruz, System.String[]

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, Merkez Bankası politika faiz indirimiyle, bankaların ve finansal kurumlardan "piyasayı canlandırmaya yönelik hamleler" beklediğini söyledi.

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 325 bazpuan indirimle, yüzde 19.75'ten yüzde 16.50'ye düşürdü. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 5.74 - 5.75 lira aralığında olan dolar, karar sonrası 5.68 lira düzeyine kadar geriledi.

Söz konusu kararla ilgili Şohoğlu şu değerlendirmeyi yaptı:

"Merkez Bankası beklentiler yönünde 325 baz puanlık bir faiz indiriminde bulunmuştur. Uzun süredir tekrarladığımız üzere, uzun soluklu yapısal reformlarla desteklendiği takdirde faiz indirimlerini olumlu karşılıyoruz. Enflasyonda yaşanan gerileme ile birlikte mevcut faiz indirimini de dikkate alarak, bankaların ve diğer finansal kurumların iç piyasayı canlandırıcı hamlelerde bulunmalarını bekliyoruz." (Fotoğraflı)

Merkez Bankası, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankası'nın iki ayda 750 baz puanlık faiz indirimine gitmesi ne anlama geliyor?
Avrupa Merkez Bankası mevduat faizini düşürdü, varlık alım programını yeniden başlattı Barcelona'dan Abdülkadir'e geçmiş olsun mesajı Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal'ın şirketi icralık oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 17:22:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tügiad: bankalardan da rahatlatıcı hamleler bekliyoruz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]