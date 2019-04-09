Son Dakika Haberleri: Tügiad Başkanı Şohoğlu: Reform Paketi'nden Beklenti Büyük

Tügiad Başkanı Şohoğlu: Reform Paketi'nden Beklenti Büyük

1 saat önce

TÜRKİYE Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yarın açıklaması planlanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında ortaya konulan hedefler doğrultusunda hayata geçirilecek reform paketi hakkında konuştu.

Tügiad Başkanı Şohoğlu: Reform Paketi'nden Beklenti Büyük, System.String[]
TÜRKİYE Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yarın açıklaması planlanan Yeni Ekonomi Programı (YEP)   kapsamında ortaya konulan hedefler doğrultusunda hayata geçirilecek reform paketi hakkında konuştu.  Şohoğlu, ekonominin bundan sonraki dönemi için kamuoyu ile paylaşılacağı yeni yol haritasında enflasyonla mücadele ve uzun vadeli finansal çözümlerin ilk sırada olması gerektiğini vurguladı.

"UZUN VADELİ ÇÖZÜMLER GEREKİYOR"

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu, yaptığı yazılı açıklamada  reform paketinde uzun vadeli çözümlerin olması gerektiğini  belirterek, "Ülkemizin önümüzdeki dönemde öncelikli olarak ekonomi, iş ve yatırım odaklı yapısal reformların hayata geçirilmesine katkı sağlaması gerekiyor. Reform paketinden beklentimiz büyük. Pakete ilişkin açıklanacak uzun vadeli çözümlerin hayatın her alanına katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

"TÜGİAD OLARAK ÜRETİM ODAKLI OLACAĞIZ"

 Şohoğlu, "Yeni dönem üretim dönemi olacak. Hükümetin de bu süreçte yapısal reformlar yaparak ekonomiyi canlandırması gerekir. Biz de iş adamları olarak bu süreçte üretim odaklı olacağız. Ekonomide 2018 yılının son çeyreğinde yaşanan küçülme 2019 yılında da hissedilecek. Bu yüzden ekonomik reform odaklı hareket edeceğiz" dedi.

"4,5 YILIN SEÇİMSİZ OLMASI FIRSAT"

Şohoğlu, "Yerel seçim sonuçları ülkemiz için hayırlı olsun. Göreve gelecek belediye başkanlarımıza başarılı bir görev dönemi diliyorum. Yerel seçimlerin geride kalmasıyla birlikte önümüzdeki 4,5 yılın seçimsiz olması ekonomik, sosyal ve siyasal reform için önemli bir fırsattır. Türkiye'de fırsatlar hiç bitmez. 2023 hedefimizi tutturacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:17 Kaynak: DHA

Berat Albayrak, Genç, Türkiye, Ekonomi
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