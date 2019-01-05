Tügiad Bursa 11.Dönem Yönetim Kurulu, Akademi Buluşmalarının İkincisini Gerçekleşirdi

Bu anlamda gerçekleştirilen programın konuk konuşmacıları, 'Küresel Ekonomik Gelişmeler' ve 'Sektördeki Rekabetçiliği Koruma Seçenekleri' konu başlıklarında bilgilendirme yaptılar.

TÜGİAD Bursa Şubesi'nin üyelerine yönelik yaptığı bilgilendirici seminerler kapsamında organize edilen TÜGİAD Akademi toplantıları sürüyor. Dernek merkezindeki konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya TÜGİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy Tabaklar ve TÜGİAD Bursa Şubesi üyeleri katıldı. Programda, 158 ülkede 250 bini aşkın çalışanı olan ve denetim ile danışmanlık hizmetleri alanında faaliyet sunan pwc TR Danışmanlık Hizmetleri firmasından Tolga Baloğlu ve M.Yiğit Arslan, 'Küresel Ekonomik Gelişmeler' ve 'Sektördeki Rekabetçiliği Koruma Seçenekleri' konu başlıklarında sunum yaptılar.

Söyleşinin açılış konuşmasını yapan TÜGİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy Tabaklar, "Yeni yönetim olarak TÜGİAD Akademilere önem veriyoruz. İkincisini gerçekleştirdiğimiz bu programda sadece ülkemizde değil dünya genelinde gerçekleşen ekonomik gelişmeleri ele almak istedik. Üyelerimiz yararına olacak konular seçmeye özen gösteriyoruz. Umarım faydalı oluruz" dedi.

"Herkes 'dur bakalım' moduna geçmiş"

Tabakların konuşmasının ardından sunum bölümüne geçildi. İnteraktif bir şekilde gerçekleşen programda pwc TR Danışmanlık Hizmetleri firmasından Tolga Baloğlu ve M. Yiğit Arslan don dönem yaşanan ekonomik gelişmeler ışığında tespitlerini aktardılar. Konuşmacılardan M. Yiğit Arslan şunları söyledi: "Hızla değişen küresel ajandada ayakta durabilmek güçleşiyor. Yüksek enflasyonla ilerlememiz gereken bir süreçteyiz Bu dönemde her şey yolunda gitse de çok doğal bir refleks olarak herkes 'dur bakalım' moduna geçmiş durumda. Böyle zamanlarda farklı metotlar geliştirmek gerekir."

"Yapısal reformlar mutlaka hayata geçirilmeli"

Ekonominin büyük oranda beklentilerden oluştuğuna dikkat çeken Arslan, bu beklentilerin hala dengelenmemiş olmasının da bazı sorunların kaynağı olduğunu ifade etti. Arslan ayrıca, Enflasyonla Topyekün Mücadele kampanyasının olumsuz beklentileri terse çevirme anlamında da doğru bir adım olduğunu söyledi. Konuşmasında, "2018 yılını bir kelimeyle tanımla deseler 'öngörülemedi' derdim" ifadesini kullanan Arslan, uzun dönemde sonuçların alınabileceği yapısal reformların mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğine de vurgu yaptı.

"Ayakta kalın, Yatırımlarınızı gözden geçirin ve Geleceği planlayın'"

Programın diğer konuşmacısı Tolga Baloğlu ise, zor dönemlerden güçlenerek çıkmanın formülleri konusunda iş adamlarına tüyolar verdi. Önerilerini 'ayakta kalın', 'yatırımlarınızı gözden geçirin' ve 'geleceği planlayın' başlıklarıyla sıralayan Baloğlu şunları söyledi: "Sıkıntılı anlarda, fiyatlarım doğru mu? İhracat fırsatlarım neler? Maliyetlerimi düşürebilir miyim? Teşviklerden faydalanabilir miyim? gibi soruların doğru cevabını bulmalısınız. Yanı sıra geri dönüşlerini hemen alamayacağınız aksiyonlarınızda ısrarcı olmayın ve yaklaşımınızı değiştirin.Son olarak ise mutlaka geleceği planlayın. Mevcut dönem geçtikten sonra sizi ne beklediğini ve buna hazır olup olmadığınızı gözden geçirin."

Söyleşinin sonunda TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ersoy Tabaklar tarafından, gecenin konuşmacıları olan pwc TR Danışmanlık Hizmetleri firmasından Tolga Baloğlu ve M.Yiğit Arslan'a, Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi tarafından hazırlanmış Atatürk tablosu takdim edildi.