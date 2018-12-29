TÜGİAD Bursa'dan 2018'e Veda

TÜGİAD Bursa Şubesi, 2018 yılının son etkinliğinde bir araya geldi.

TÜGİAD Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu'nun da onurlandırdığı gecede konuşan TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ersoy Tabaklar, "2019 yılında çok daha güzel hizmetlerle şehrimize ve ülkemize değer katmayı sürdüreceğiz" dedi.

Bademli'de yer alan yeni hizmet binasında gerçekleşen etkinliğe; TÜGİAD Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu ve TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ersoy Tabaklar'ın yanı sıra, TÜGİAD Bursa Şubesi üyeleri ve eşleri katıldı. Yılın son etkinliğinde bir araya gelen konuklar, soğuk havaya rağmen oldukça keyifli bir gece geçirdiler. TÜGİAD üyeleri, solist Cengiz Ateş'in muhteşem performansıyla renklenen gecede, gönüllerince eğlendi.

Her yıl olduğu gibi bu yıla da birlikte veda ettiklerini belirten TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ersoy Tabaklar, "Yorucu ve yoğun geçen 2018 yılının son günlerinde bir arada olmak çok keyifli. Biz de Olağan Genel Kurulun ardından çalışmalarımıza hız verdik. Umarım 2019 yılında çok daha güzel hizmetlerle şehrimize ve ülkemize değer katmayı sürdüreceğiz. Herkese mutlu yıllar" diye konuştu.

Genel Başkan Şohoğlu'ndan birlik beraberlik vurgusu

Gecede selamlama konuşması yapan TÜGİAD Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu ise, TÜGİAD Bursa Şubesi'nin üyeleriyle böyle özel bir etkinlikte bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Bir ve beraber olmanın önemine değinen Şohoğlu, 2019 yılının herkese sağlık ve mutluluk getirmesini diledi.