TÜGİAD Bursa, Eğilmez ve Bingöl’ü ağırladı
1 saat önce
TÜGİAD Bursa Şubesi, 2019'un ilk TÜGİAD Buluşmalarında ekonomist ve yazar Dr. Mahfi Eğilmez ile Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl'ü ağırladı.
TÜGİAD Bursa
Şubesi, 2019'un ilk TÜGİAD Buluşmalarında ekonomist ve yazar Dr. Mahfi Eğilmez
ile Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl
'ü ağırladı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:46
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