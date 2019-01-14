Son Dakika Haberleri: TÜGİAD Bursa, Eğilmez ve Bingöl’ü ağırladı

TÜGİAD Bursa, Eğilmez ve Bingöl’ü ağırladı

1 saat önce

TÜGİAD Bursa Şubesi, 2019'un ilk TÜGİAD Buluşmalarında ekonomist ve yazar Dr. Mahfi Eğilmez ile Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl'ü ağırladı.

TÜGİAD Bursa, Eğilmez ve Bingöl’ü ağırladı, System.String[]
TÜGİAD Bursa Şubesi, 2019'un ilk TÜGİAD Buluşmalarında ekonomist ve yazar Dr. Mahfi Eğilmez ile Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl'ü ağırladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:46 

Mahfi Eğilmez, Bursa, Bingöl, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amatör Balıkçı, Kıyıdan Oltayla 90 Santimetrelik Levrek Yakaladı Usta Sanatçı Bedia Akartürk Hastaneye Kaldırıldı

Kar Yağışının Esir Aldığı Karlıova'da Öğrenciler 18 Günlük Tatilin Ardından Ders Başı yaptı Uyuşturucu Tacirleri Hazırlıksız Yakalandı, 5'i Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 15:52:35. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TÜGİAD Bursa, Eğilmez ve Bingöl’ü ağırladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]