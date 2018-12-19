Tügiad Bursa Şubesi, Bursa Basınıyla Bir Araya Geldi

Almira Otel'de gerçekleştirilen toplantıda, konuşmasına geçmiş dönem başkanlarına teşekkür ederek başlayan TÜGİAD Bursa Şubesi 11. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy Tabaklar, yeni dönemde aldıkları hizmet çıtasını daha da yukarılara taşıyacaklarını ifade etti. 10 Ekim 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul neticesinde, TÜGİAD Bursa Şubesi'nin 11.Dönemi'nin 18 Yönetim Kurulu Üyesi 6 da Denetim Kurulu olmak üzere 24 kişiden oluştuğunu belirten Tabaklar, 8 Çalışma Grubunu da tamamlanarak faaliyetlere başladıklarını belirtti.

TÜGİAD Bursa Şubesi'nin Genel Merkez Dernek tüzüğünde yer alan amaçlar doğrultusunda, öncelikle Şube üyeleri nezdinde bu amaçlara ulaşma adına çalıştıklarını hatırlatan Tabaklar şunları söyledi: "Yeni dönemde de yine TÜGİAD'ı Bursa'da temsil etmek, üye ziyaretleri gerçekleştirmek, yeni üye kazanımı sağlamak, üst düzey konuşmacıların davet edildiği 'TÜGİAD Buluşmaları' düzenlemek, Akademik çevreler ile ortak projeler düzenlemek, sosyal sorumluluk projeleri düzenlemek veya projelerde yer almak, TÜGİAD Akademi toplantıları düzenlemek, üyeler arası ticari işbirliğinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirmek gibi hedeflerimiz var ve bu doğrultuda da çalışıyoruz. Üye İlişkileri ve Üyelik Geliştirme Çalışma Grubu, TÜGİAD Bursa Akademi, AR-GE ve İhracat Geliştirme Çalışma Grubu, Kurumsal İletişim Çalışma Grubu, Sponsorluk ve Bağışlar Çalışma Grubu, Etkinlikler ve Sosyal Faaliyetler Çalışma Grubu, Otomotiv ve Makine Sektör Çalışma Grubu, Tekstil Sektör Çalışma Grubu olmak üzere 8 Çalışma Grubu oluşturduk ve hemen faaliyetlerimize başladık."

TÜGİAD'ın ve Bursa Şubesi'nin üye profilinden de bahseden Tabaklar sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye çapında 870 üyesi olan TÜGİAD; inşaat, tekstil, dış ticaret, otomotiv ve yedek parça, turizm, yiyecek, mekanik ve diğer metal ürünlerin imalatı gibi 60'dan fazla sektörü temsil eden, ortalama 35 yaşında olan ve dinamik iş adamlarını, üreticileri ve dünya çapında 100 ülkeye ihracat yapan ihracatçıları kapsamaktadır. Ayrıca TÜGİAD üyeleri, yıllık 18 milyar dolarlık ihracat ve yıllık 23 milyar dolarlık ithalat ile ağırlıklı olarak dış ticaretle uğraşmaktadır. Bursa Şubesi de 117'si Aktif Üye (45 yaş ve altı), 56 tanesi Onursal Üye (46 yaş ve üzeri) olmak üzere toplam 173 üyeden oluşmaktadır. Bursa Şube üye profilinde tekstil, otomotiv, inşaat, makine, enerji, gıda ve hizmet sektörleri başı çekmektedir.Ayrıca TÜGİAD Bursa Şubesi üyelerinin temsil ettiği firmaların 50 tanesinin, BTSO'nun 2017 yılı için açıkladığı İlk 250 Büyük Firma listesinde yer alması bizleri son derece mutlu etmektedir. Ancak biz bunlarla yetinmiyor ve çalışmalarımızı arttırarak sürdürüyoruz."

Son olarak 2019 yılı güncel ekonomik gelişme ve beklentilerine de değinen Tabaklar sözlerini şöyle noktaladı: "Bizler birer ekonomist değiliz ancak iş dünyasının içinden birileri olarak ekonomimizle ilgili de bazı konulara değinmek isterim. 2018 yılında ekonomimizin en önemli makro sorununun enflasyon olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisindeki olası gelişmeler yalnızca ekonomi politikası tarafından değil aynı zamanda dış politika ve daha da önemlisi küresel ekonomik oyuncuların kararları ile şekillenecektir. 2019 yılında Türkiye'nin en önemli büyüme kalemi ihracat olacaktır."