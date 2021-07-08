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TÜGİAD'dan aile şirketlerinin devamlılığı için önemli hamle - Son Dakika

TÜGİAD'dan aile şirketlerinin devamlılığı için önemli hamle

08.07.2021 10:39
TÜGİAD'dan aile şirketlerinin devamlılığı için önemli hamle, System.String[]

TÜGİAD, aile şirketlerinde sürdürülebilirliğin sağlanması için düğmeye bastı.

TÜGİAD, aile şirketlerinde sürdürülebilirliğin sağlanması için düğmeye bastı. TAİDER Aile İşletmeleri Derneği iş birliğinde yapılan toplantıda aile şirketlerinin nesiller boyu devamlılığı için yapılması gerekenler masaya yatırıldı.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) ve TAİDER Aile İşletmeleri Derneği iş birliğinde 'TAİDER Kuzey Yıldızı, Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Programı Tanıtım Zoom Toplantısı, çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi. TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel'in de katıldığı toplantının moderatörlüğünü yapan TÜGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Elif Bilge Olağaner, sürdürülebilirlik kavramının önemine dikkati çekti. Türkiye ekonomisinin temelinde aile şirketleri olduğunu kaydeden Olağaner, "TÜGİAD'ın önemli bir bölümünü de aile şirketleri oluşturuyor. 60'ın üzerinde sektörde faaliyet gösteren ve 50 milyar Doların üzerinde ticaret hacmi bulunan bir üye portföyüne sahibiz TÜGİAD üyelerinin şirketlerinde sürdürülebilirlik adına yürütülen çalışmalar mevcut. TÜGİAD ve TAİDER olarak sürdürülebilir iş modellerine katkı sağlamak için Kuzey Yıldızı Projesi ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. İyi örnekleri birbirimizle paylaşarak, geleceğe odaklanarak ortak paydada güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum. Yaşamaya devam ettiğimiz pandemi süreciyle sürdürülebilirliğin ne kadar önemli olduğunu acı şekilde tecrübe ettik. Sürdürülebilirlik kavramı, doğanın gelecek nesillerin ihtiyaçlarına cevap vermesini tehlikeye atmadan bugünkü ihtiyaçlarımızı karşılamamız anlamına geliyor. Beni en çok tedirgin eden nokta, bu kavramın yanlış anlaşılması. Sürdürülebilirlik, bütünsel olarak ele alınmalı, şirketler ve toplum özelinde bu konuda stratejiler oluşturulmalı" ifadelerini kullandı.

TAİDER Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi Başkanı Berna Aşıroğlu da bütünsel bakış açısına sahip olmanın günümüz dünyasında çok önemli olduğunu belirterek, "Dünyada aile şirketlerine yönelik ilk program olan Kuzey Yıldızı'nın bu yıl 4'üncüsü düzenleniyor. Kuzey Yıldızı Programı'nın hedefleri, aile şirketlerinin sürdürülebilir iş modelleri geliştirmelerine katkı sağlamak, tüm yıl dahilinde gerçekleştireceğimiz etkinlikler ile iyi örnekleri birbirinden öğrenerek paylaşmak ve program dahilindeki aile şirketlerinin sürdürülebilirlik yolculuğundaki gelişimini sağlama yönünde itici güç oluşturmak olarak özetlenebilir. Projenin en önemli çıktısı, TAİDER bünyesinde eğitilmiş ve uygulamada bulunmuş değerlendiriciler kazanmak. Şirketler olarak attığımız her adımda hem bugüne hem geleceğe izler bırakıyoruz, bunun önemini anladığımız şu günlerde aile şirketleri olarak farkındalığımızı artırmalıyız" dedi.

TAİDER Komite Üyesi Dr. İzel Levi Coşkun ise giderek büyüyen iklim krizinin işletmelerin sosyal ve çevresel etkilerini dengelemesi gerektiğini vurgulayarak, "Firmalarda işlerin başında olan kişilerin bu konuya yoğunlaşması şart. Entegre bakış açısıyla olaylara yaklaşıp, çözümün parçası olmak için çabalamak gerekiyor. Kuzey Yıldızı çalışmamız aslında yarışmaydı. Birkaç yıl yarışma formatı gerçekleştirdikten sonra bu model yerine hep birlikte öğrendiğimiz ve şirketlerimiz için rota çizebileceğimiz bir programa dönüştürmeye karar verdik. Dünyanın en iyisi olmak değil, dünya için iyi olma amacı taşıyoruz. Bu programa katılan işletmelerin kendi fotoğraflarını çekebilecekleri ve gelecekte nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini gösteren bir model olsun istedik" diye konuştu. - İSTANBUL

TÜGİAD'dan aile şirketlerinin devamlılığı için önemli hamle
TÜGİAD'dan aile şirketlerinin devamlılığı için önemli hamle
TÜGİAD'dan aile şirketlerinin devamlılığı için önemli hamle
TÜGİAD'dan aile şirketlerinin devamlılığı için önemli hamle
TÜGİAD'dan aile şirketlerinin devamlılığı için önemli hamle

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TÜGİAD'dan aile şirketlerinin devamlılığı için önemli hamle - Son Dakika Ekonomi


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