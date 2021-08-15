TÜGİAD'dan Batı Karadeniz'e büyük yardım - Son Dakika

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), orman yangınlarında olduğu gibi sel felaketinin vurduğu Batı Karadeniz'e de tüm şubeleriyle büyük yardım çıkarması yaptı. Genel Başkan Nilüfer Çevikel, "Mersin Şubemiz 24 ton bakliyat, Genel Merkez ve diğer şubelerimiz içme suyu temin etti. Yayla köylerinde de onarıma başlayacağız" dedi.

TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, sel felaketinin büyük can ve mal kaybına yol açtığı Batı Karadeniz'deki yaraları sarmak için ilk etapta bölgeye tüm şubeleriyle birlikte gıda ve su yardımında bulunduklarını ve çalışmalarını köylerdeki onarım faaliyetleri ile sürdüreceklerini söyledi. Kısa süre önce ülkemizin güneyinde can kayıplarının yanı sıra büyük hasarlar bırakan orman yangınlarının etkili olduğu bölgelere içme suyu, kuru buz, yanmaz eldiven, yangın söndürme hortumu, maske ve konteyner gönderdiklerini hatırlatan TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, "Orman yangınları sırasında afet bölgesine tırlar dolusu yardım ulaştıran TÜGİAD olarak bu kez de sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz'e yönelik büyük yardım faaliyetimiz kapsamında Mersin Şubemiz 24 ton bakliyat, Genel Merkez ve diğer şubelerimiz ile içme suyu temin etti. Yardımlarımız sadece bunlarla da sınırlı kalmayacak. Halihazırda yeni ihtiyaç malzemelerini temin etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Selin vurduğu bölgedeki gelişmeleri sahadaki ekipleri aracılığıyla da anbean takip ettiklerini kaydeden Nilüfer Çevikel, "Ekiplerimizin afet bölgesi ilan edilen alanlardaki yerinde tespitleriyle birlikte yayla köylerinin onarım çalışmalarına da başlayacağız. Genel Sekreterimiz Rupen Mıhçıyan tarafından bizzat yardım malzemeleri Kastamonu ve Sinop'ta ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Genel Merkez Yönetimimiz ile Mersin, Bursa ve Ege Şubemize katkıları ve duyarlılıkları için teşekkür ediyorum. Can kayıplarının daha fazla artmamasını temenni ediyorum. Hep birlikte el ele vererek yaraları sarabileceğiz. TÜGİAD olarak böyle zor günlerde mağdurların yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL